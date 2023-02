Forsvaret vil have militærbase i Kangerlussuaq

Merete Lindstrøm Tirsdag, 07. februar 2023 - 15:55

TV2 har fået adgang til et lækket notat fra Forsvaret. Notatet beskriver en lang liste over Forsvarets ønsker til det kommende forsvarsforlig. Heriblandt en række ønsker om oprustning i Arktis - altså her i landet.

Anbefalingen fra forsvaret lyder ifølge en artikel på TV2 på at lave, Kangerlussuaq om til en militærbase i takt med at den kommercielle flytrafik inden for de næste par år rykker til de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Der har i længere tid hersket tvivl om hvordan Kangerlussuaqs fremtid ser ud, og sidte melding fra Naalakkersuisut Erik Jensen lød at der i begyndelsen af i år skal afvikles borgermøde i Kangerlussuaq for at informere borgerne om bygden og lufthavnens fremtid.

En anden ting der er nævnt i notatet er en styrkelse af Sirius-patruljen. Og så skal politikerne ifølge notatet overveje at investere i store Boeing P8 Poseidon-patruljefly, der kan overvåge landområder og bekæmpe ubåde i Arktis, skriver TV2.

Grønland skal Indrages

Forsvarsministeriet peger dog på et dilemma omkring prioritering af ressourcer i henholdsvis Arktis og Østersøen, fordi der ikke er penge til alle tingene på listen.

Tilbage i august underskrev Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt (S) og den daværende danske forsvarsminister Morten Bødskov fra socialdemokratiet en aftale, der skal sikrer Grønlands deltagelse ved spørgsmål om Grønland og Arktis, når Folketinget går i gang med arbejdet med forsvarsforliget.

Regeringen har lagt op til, at det kommende forsvarsforlig er forhandlet på plads inden sommerferien.