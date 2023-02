Pele efter oplysninger om militærbase: Kritiserer lukkethed om Kangerlussuaq

Thomas Munk Veirum Onsdag, 08. februar 2023 - 11:50

Alt tyder på at der er truffet en vigtig beslutning om fremtiden for lufthavnen i Kangerlussuaq, mener Pele Broberg, der i en stribe §37-spørgsmål opfordrer Naalakkersuisut til at være mere åben om, hvad der skal ske.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at det danske medie TV2 på baggrund af et notat fra Forsvarsministeriet har kunnet fortælle, at Forsvaret ønsker en militærbase i bygden, når de nye lufthavne åbner.

Pele Broberg siger, at intentionen fra Forsvaret har været kendt i flere år af politikerne, og derfor er det på tide, at Naalakkersuisut melder ud om, hvad de mener skal ske i bygden, når lufthavnen i Nuuk forventeligt overtager atlanttrafikken i efteråret 2024.

- Ikke en nyhed

Broberg er medlem af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg, og han siger, at han ikke kan fortælle om indholdet af de dokumenter, som udvalget har set, men han kan dog sige følgende:

- Det ikke er en nyhed, det som Forsvaret ønsker. Skiftende politikere i Naalakkersuisut bliver dog ved med at påstå, at de ikke ved, hvad Forsvaret vil med Kangerlussuaq. Men det har aldrig været en hemmelighed, at Forsvaret ønsker en militærbase, siger Pele Broberg til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Forsvaret vil have militærbase i Kangerlussuaq

Han opfordrer derfor Naalakkersuisut til at bekende kulør, og han mener, at man kan læse ud af Finansloven, at Kangerlussuaq nedgraderes, når de nye lufthavne åbner:

Har ikke bedt om penge til atlantlufthavn

- Naalakkersuisut har bedt om 105 mio. kr. i tilskud til Mittarfeqarfiit, og når man kun beder om 105 mio. kr. har man ikke medtaget 53 mio. kr., som det koster at holde Kangerlussuaq åben som atlantlufthavn, siger Pele Broberg.

Ifølge Selvstyrets beregninger vedrørende Mittarfeqarfiit vil det koste 105 mio. kr. i tilskud, hvis Kangerlussuaq ændres til en regional lufthavn.

Hvis den skulle fortsætte som atlantlufthavn ville det kræve yderligere 53 mio. kr. årligt i tilskud.

Sermitsiaq.AG arbejder på en kommentar fra Naalakkersuisut om Kangerlussuaqs fremtid.