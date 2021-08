Eqaluk Høegh er færdig i naalakkersuisut

Merete Lindstrøm Fredag, 27. august 2021 - 15:34

Efter blot fire måneder på posten som naalakkersuisuq for det nyoprettede departement for Børn, unge, familier og justits har yngste medlem af Múte B. Egedes naalakkersuisut smidt håndklædet i ringen.

Eqaluk Høegh, som ved valget i april fik fjerde flest stemmer hos IA med 649 stemmer, har på grund af stress valgt at trække sig fra Naalakkersuisut. Det skriver han på Facebook.

Det må dermed formodes, at Múte B. Egede har godkendt anmodningen og nu skal på jagt efter en ny profil til det tunge ansvarsområde med at forbedre vilkårene for børn og unge her i landet.

Eqaluk Høegh oplyser til Sermitsiaq.AG, at han i samme ombæring har oplyst Inatsisartut at han trækker sin orlov tilbage, som han har fået, fordi han har siddet i naalaakkersuisut, men at han også søger sygeorlov fra inatsisartut frem til 31. december i år.

Har været undervejs længe

På Facebook oplyser Eqaluk Høegh, at hans nuværende helbredstilstand ikke går i spænd med ansvaret som naalakkersuioq, og at han nu vil fokusere på sig selv og sit helbred.

Problemerne med stress begyndte allerede få måneder efter valget. I juni kom det frem, at Eqaluk Høegh havde været ramt af stress efter indsættelse som naalakkersuisoq, og den 18. juni blev justitsområdet midlertidigt overdraget fra Naalakkersuisoq, Eqaluk Høegh til Naalakkersuisoq, Naaja H. Nathanielsens ressortområde. Den 6. august blev overdragelsen permanent.

Eqaluk Høegh fortalte dengang til Sermitsiaq.AG, at han i samråd med formanden for naalakkersuisut, havde fået sig en stresscoach, og at han var på vej tilbage i fuldt gear igen.

Men det er altså ikke sket og nu trækker Eqaluk Høeght stikket helt.

Høje forventniger

Eqaluk Høegh fik sat børn på dagsordenen, da han tilbage i maj 2019 lagde en video på Facebook med kritik af daværende naalakkersuisut som fik masser af opbakning.

Videoen kom i forbindelse med at Eqaluk Høegh forlod sin stilling som ministersekretær for daværende formand for Naalakkersuiut Kim Kielsen.

Eqaluk Høgh havde set det politiske maskinrum indefra, og han var ikke imponeret. Han slog fast, at politikerne skulle gøre mere for de socialt udsatte børn og unge, og at det skulle gå hurtigere.

Derfor var det en populær beslutning hos mange vælgere, da Múte B. Egede valgte at give den kendte ungdomstv-vært, debattør og systemkritiker ansvaret for omådet.

Op ad bakke for det nye departement

Mange har efterfølgende undret sig over den ellers nok så højtråbende politikers tavshed om sit ressortområde. Blandt andet har demokraternes Anna Wangenheim i flere omgange efterspurgt handling fra Eqaluk Høegh. Senest i en video på Facebook torsdag.

Det bliver ikke umiddelbart helt nemt for en ny naalakkersuisoq, at løfte opgaven i departementet. Eqaluk Høeghs seneste udmelding er, at der mangler data og erfaring på området, for at man kan pege på løsninger til forbedringer.

Desuden har nuværende departementschef, Julie Præst Wilche, valgt at søge nye udfordringer, hvorfor en del viden og erfaring forsvinder sammen med Eqaluk Høegh.