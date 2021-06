Naalakkersuisoq for børn ramt at stress

Merete Lindstrøm Onsdag, 23. juni 2021 - 11:46

Opdateret onsdag 13.15 med afsnit sidst i artiklen med information om overdragelese af justitsområdet (red.)

Det vakte glæde, da formanden for det nye naalakkersuisut efter valget bekendtgjorde at han havde oprettet et nyt departement for børn og familie.

Det var også populært, at det var den kendte ungdomstv-vært, debattør og systemkritiker Eqaluk Høegh, der som naalakkersuisuts yngste medlem skulle tage taktstokken i det nye departement.

Men siden udmeldingen er det meget lidt befolkningen har hørt til Naalakkersuisoq for Børn og Familie. Ikke engang på Børnenes dag, kom der en udmelding og det har undret mange.

Og nu flyttes den del af ansvarsområderne i departementet der omhandler justitsområdet over under Naaja Nathanielsen.

Tog for hårdt fat

Eqaluk Høegh fortæller til Sermitsiaq.AG, at han har været ramt af stress og i øjeblikket arbejder på at komme op på fuld skrue igen.

- Jeg har i en længere periode arbejdet i døgndrift med mit ansvarsområde. Jeg har haft svært ved at adskille arbejdet og hjemmet, og da jeg ikke har husket mig selv og mit helbred, blev jeg ramt af stress, fortæller Naalakkersuisoq for Børn, Familie og justitsområdet.

Eqaluk Høeg er kendt for at råbe op, når han ser uretfærdigheder i samfundet. Han har blandt andet i nogle kontante videoer påpeget, at det tidligere Naalakkersuisut ikke gjorde nok for udsatte børn.

Kroppen sagde stop

Men arbejdsbyrden og udfordringer med at lægge arbejdet fra sig blev for meget på en gang.

Derfor blev den unge naalakkersuisoq ramt med et vink af en vognstang om at sætte farten ned.

- Det blev bare pludseligt for meget og min krop sagde stop. Det har betydet, at jeg efter en snak med Formanden for Naalakkersuisut har søgt om hjælp.

I samråd med Múte B. Egede, har Eqaluk Høegh fået sig en stresscoach.

- Jeg har med mit behandlingsforløb fået det meget bedre. Dog har jeg også under forløbet brug for, at mindske mit ansvarsområde og har derfor anmodet om, at slippe justitsområdet for en periode, siger Eqaluk Høegh og fortsætter

- Jeg er glad for at vi reagerede i god tid og at jeg fik den nødvendige hjælp. Det går fremad og jeg er arbejder hårdt på at leve op til den tillid som vælgerne viste mig ved valget.

Formandens departement har onsdag meldt ud, at Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familie og Justitsområdet Eqaluk Høeghs ansvarsområde for Justitsområdet, fra den 18. juni frem til og med 31. august 2021, midlertidig overdrages til Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen.

- Jeg forventer at medlem af Naalakkersuisut, Eqaluk Høegh, genovertager ansvaret for Justitsområdet pr. 1. september 2021, oplyser formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede.