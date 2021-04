Eqaluk: Min mors dødsfald krævede en tænkepause

Merete Lindstrøm Mandag, 12. april 2021 - 17:45

Eqaluk Høegh fik et meget flot valg og indtog tiendepladsen over personligt stemmetal blandt alle opstillede. Der har imidlertid været usikkerhed om, hvorvidt han ville indtræde i landstinget.

Tilbage til den 16. marts oplyste den tidligere ministersekretær og samfundsdebattør Eqaluk Høegh til Sermitsiaq.AG, ”at det var en fejl, og at han ikke stiller op til Inatsisartut”.

Den udmelding har efter valget blandt vore læsere skabt tvivl.

I et opslag på Facebook søndag forklarer kandidaten, at sorgen over morens død, og hele forløbet omkring hendes sygdom, var medvirkende til, at han meldte ud, som han gjorde.

- Jeg havde længe besluttet mig for at stille op – og da det endelig skete, kom jeg stærkt i tvivl. Da valgkampen endelig tog sin begyndelse, var det som om, at alt det, som jeg havde oplevet, vendte tilbage – og min sorg føltes endnu større.

Dagen efter udmeldingen om at han ikke stillede op, vendte modet dog tilbage.

- Jeg besluttede, at der skal være plads til sorg og savn, men at det skal definere min fremtid. Inderst inde ved jeg jo at min mor ikke ville have, at jeg bakker ud.

I dag er jeg taknemmelig for, at jeg stillede op til Inatsisartut, skriver Eqaluk Høegh.