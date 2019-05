Eqaluk Høegh: Jeg fik nok!

Walter Turnowsky Tirsdag, 28. maj 2019 - 10:31

Samme dag, som Inatsisartut skulle diskutere overgreb i Tasiilaq og resten af landet, vågnede politikerne til et vredt opråb på facebook.

I en video kunne de høre, at de på grund af deres svigt i forbindelse med seksuelle overgreb snarere hører til foran en dommer end i Inatsisartut, Naalakkersuisut eller kommunalbestyrelse. Og opråbet kom helt inde fra magtens maskinrum, nemlig fra Kim Kielsens personlige ministersekretær Eqaluk Høegh. Sammen med Maasi Pedersen, kendt fra Prussic, havde han brugt det meste af natten op at indspille videoen.

- Jeg fik nok, siger Eqaluk Høegh kort og kontant om det drastiske skridt, der var en de-facto opsigelse af hans stilling.

Burde erkende deres svigt

Dermed står han nu uden indtægt, men han understreger, at han nok skal klare sig - og at det i øvrigt ikke handler om ham.

- Politikerne skal påtage sig deres ansvar i Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunalbestyrelsen.

- De skal fuldt ud erkende, at de har svigtet, og at lovgivningen ikke kan efterleves med de prioriteringer politikkerne har.

- De burde eksempelvis ikke stille op til folketinget, når de ikke engang kan magte at bruge den politiske magt, som de har.

I 2017 vedtog Inatsisartut en ny børnelov, der fastslår, at en kommune skal reagere inden for 24 timer, hvis der sker en indberetning om et seksuelt overgreb. Der er dog meget langt fra den virkelighed, som mange misbrugte børn oplever.

- Politikerne skal sætte sig ned og komme med en konkret plan for hvordan lovgivningen skal efterleves, siger Eqaluk Høegh.

Han understreger, at han ikke har noget personligt udestående med Kim Kielsen, men tværtimod har haft et udmærket samarbejde med formanden for Naalakkersuisut. Det er de politiske prioriteringerne, den er helt galt med, mener han.

- Naalakkersuisut burde have handlet for længst. Der er en lov der skal efterleves. Kommuneqarfik Sermersooq har for længst erkendt problemet.

Det er dokumentaren 'Børn hvor børn forsvinder' der igen har katapulteret emnet seksuelle overgreb øverst på den politiske dagsorden. Men reelt kommer dokumentaren ikke med oplysninger, der ikke i forvejen er velkendte. Tilsynsrapporter, rejserapporter fra børnetalsmanden og vidnesbyrd fra overlevere efter overgreb har fortalt den samme historie om og om igen. Så sent som sidste år lovede politikerne under en valgdebat, at de ville stå sammen om, at løse problemet.

Vil samle folk, der vil handle

Nu har Eqaluk Høegh og Maasi Pedersen mistet tilliden til, at løsningen kommer fra politisk hold. I stedet håber han på civilsamfundet.

- Vi skal samle folk med idéer og mod til at handle, lyder det sammenstemmende.

- Vi ved at man har handlet, men det har ikke været nok.

- Vi håber på at vi kan lave en stor konference hvor alle er inviteret. Vi skal arbejde sammen. Beslutningstagere, meningsdannere, enkelte personer og virksomheder skal hjælpes ad. Fordi det kræver en stor folkemængde for at ændre systemet.