Opråb om overgreb: Kims ministersekretær smækker med døren

Walter Turnowsky Mandag, 27. maj 2019 - 08:44

Kim Kielsens ministersekretær, Eqaluk Høegh har i den grad fået nok, af det han opfatter som politikernes manglende handlekraft, når det gælder seksuelle overgreb.

I et skarpt formuleret videobudskab går han i rette med den politiske elite.

- Enten har de ikke læst rapporter om massiv seksuel misbrug af børn i Grønland, eller også så har de nogle helt forkerte prioriteter, siger Eqaluk Høgh i en pressemeddelelse.

Eqaluk Høgh, der blandt andet er kendt som provokatør fra Labrador Kangian’ og har ledet debatter på KNR inden han efter sidste valg blev ministersekretær for Kim Kielsen. Men nu forlader han altså stillingen. Politikernes reaktion efter dokumentaren 'Byen hvor børn forsvinder' var dråben, der fik bægeret til at flyde over.

- Det er utroligt at politikkerne ikke har reageret før nu, siger Eqaluk Høegh

Han mener, at narhvalerne kan vente, forfatningskommissionen, fiskekvoterne og partiernes prioriteter kan vente.

- Prøv at se hvad forsoningskommissionen, der har kostet 10 mio. kroner, har opnået af håndgribelige og borgernyttige resultater. Intet! Intet udover at enkelte partier har haft mulighed for at udtrykke deres symbolpolitiske interesser! siger Eqaluk Høegh.

Han er vred over at de folkevalgte kun delvist erkender massiv landspolitisk og kommunalpolitisk svigt.

- Vi har en Inatsisartut-lov, der sikre at alle børn har ret til velfærd, sundhed, udvikling, tryghed, omgiveler med omsorg og meget mere. Og det er kommunerne der har ansvaret for at den lov efterleves. Og så har vi et andet lov der siger at Naalakkersuisut har ansvaret for at føre tilsyn i kommunerne for at sikrer at Inatsisartut-lov kommunerne arbejder efter loven.

Velformulerede love er blot ord, hvis samtlige folkevalgte ikke sørger for at de bliver efterlevet, mener Eqaluk Høegh.

- Hvad skal vi bruge lovgivning til, når vores egne folkevalgte ikke engang kan sikre at de bliver efterlevet? spørger han.

- Politikkerne kan ikke magte at komme problemet til livs. Derfor har vi en borgerlig pligt til at handle. Lad os tage initiativ. Lad os arbejde frivilligt. Lad os snakke om hvad vi kan gøre som enkelte personer, opfordre Eqaluk Høegh.

- Mens vi sidder her i trygge omgivelser og snakker om hvordan vi sammen kan løse problemet, så er der børn der børn, der bliver misbrugt her og nu.



- Vi er nødt til at handle nu! Naasunnguaq og Anna-Sofie er ikke alene. De skal ikke føle sig alene!

Eqaluk Høegh, har produceret videoen sammen med Maasi Pedersen, der er kendt fra den samfundskritiske rap-gruppe Prussic.