Doris godkendte honorarløft til bestyrelsesformand

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 16. januar 2019 - 09:40

Sagen blev behandlet midt i sommerferieperioden, hvor der – ifølge departementschef Søren Hald Møller – er tradition for, at formanden alene kan træffe afgørelser uden forudgående møde med de øvrige medlemmer af Naalakkersuisut.

Kielsen på ferie

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen var på sommerferie, da beslutningen om at hæve formandshonoraret i Kalaallit Airports blev truffet. Naalakkersuisoq Doris J. Jensen varetog på dette tidspunkt derfor formandsopgaven i Naalakkersuisut.

Departementschef Søren Hald Møller har tidligere oplyst til Sermitsiaq.AG, at begrundelsen for at hæve honoraret til det rekordstore beløb, der overgår alle andre bestyrelsesformænd blandt de selvstyreejede virksomheder, skyldes en ekstraordinær stor arbejdsbyrde.

Det er Partii Naleraq-politikeren Pele Broberg, der har rejst sagen via flere paragraf 37 spørgsmål. Han er arg modstander af lufthavnspakken, som den blev vedtaget. Og han forstår ikke, hvorfor det har været nødvendigt at hæve formandens honorar.

Ville gå efter bolden

Da du sad som Naalakkersuisoq for Finanser blev du orienteret om beslutningen. Hvorfor bringer du først sagen op nu?

- På det tidspunkt fandt jeg det vigtigere at gå efter bolden og ikke manden. Det skal forståes på den måde, at jeg ønskede at holde fokus på selve beslutningsgrundlaget om lufthavnspakken, som Partii Naleraq var modstander af, forklarer Pele Broberg over for Sermitsiaq.AG.

Politisk belønning

Han oplyser imidlertid, at han tilbage i sommeren 2018 skriftligt protesterede over honorarbeslutningen til Formanden for Naalakersuisut Kim Kielsen.

- Det lugtede jo af en politisk belønning for politisk udført arbejde, siger Pele Broberg om det store honorarløft.