Stor arbejdsbyrde er årsag til honorarløft

Mandag, 14. januar 2019 - 17:16

Det har undret Partii Naleraq-politikeren Pele Broberg, at bestyrelsesformanden for Kalaallit Airports Johannus Egholm Hansen har fået hævet sit bestyrelseshonorar med 250.000 kroner, og han har i den anledning stillet flere paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut.

Forklaringen

Departementschef Søren Hald Møller, Formandens Departement, begrunder lønforhøjelsen på følgende måde i en mail:

- En forhøjelse af vederlaget skal ses i lyset af, at bestyrelsesformanden igennem finansierings- og anlægsfasen varetager en stor arbejdsbyrde, som går ud over det, der normalt kan forventes for et aktieselskabs bestyrelsesformand, oplyser Søren Hald Møller til Sermitsiaq.AG.

Højest lønnede

Johannus Egholm Hansen er med honorarløftet den absolut højest lønnede bestyrelsesformand blandt de selvstyreejede selskaber. Han efterfølges af bestyrelsesformanden i Royal Greenland, der nu som den eneste får et honorar på en halv million kroner.

I andre og mindre omsætningstunge selvstyreejede virksomheder honoreres bestyrelsesformændene med enten 350.000 kroner eller for de allermindste 150.000 kroner. Se fordelingslisten her.

Søren Hald Møller oplyser i øvrigt, at det ikke er ham bekendt, at der skulle være planer om at ændre bestyrelsesvederlaggene generelt for de øvrige selvstyreejede selskaber.