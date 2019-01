Stort honorarløft til lufthavnsformand

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 14. januar 2019 - 14:14

Det store løft på 250.000 kroner flugter ikke med Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyreejede virksomheder, som Selvstyret linker til på sin hjemmeside.

Omsætnings-afhængig

Ifølge Naalakkersuisuts honorarpolitik dateret 14. april 2014 aflønner man en bestyrelse efter tre trin, der er afhængig af selskabernes omsætning.

To bestyrelsesformænd blandt de selvstyreejede virksomheder – Royal Greenland og Kalaallit Airport – har fået tophonoraret, der er fastsat til 500.000 kroner. Overstiger selskabernes omsætning tre milliarder kroner udløser det tophonoraret.

Advokat klarede paragrafferne

Der var kun én person til stede på den ekstraordinære generalforsamling, advokat Poul Knudsen, og han havde fået en fuldmagt af Naalakkersuisut til at hæve honoraret til lufthavnsselskabets formand.

Poul Knudsen valgte sig selv til dirigent, og han bemærkede – ifølge referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde – ”at generalforsamlingen frafaldt varsler i vedtægterne og aktieselskabsloven vedrørende indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter i forbindelse med de på dagsordenen optagne forslag, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig”.

Herefter blev punkt 2 behandlet: Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Honorarerne

- Der forelå forslag om honorar til bestyrelsen gældende for 2018 og indtil ordinær generalforsamling 2019 således:

Formand for bestyrelsen 750.000 kr. (+ 150.000 kr)

Næstformand for bestyrelsen 300.000 kr. (+ 0 kr.)

Bestyrelsesmedlemmer 200.000 kr. (+ 0 kr.)

Ingen kommentarer

Sermitsiaq.AG har spurgt Johannus Egholm Hansen om han har bedt Selvstyret om at få forhøjet sit honorar.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Vedrørende spørgsmål om bestyrelseshonorarer vil jeg henvise dig til Selvstyrets bestyrelsessekretariat, siger Johannus Egholm Hansen.

På Naalakkersuisuts hjemmeside er der en oversigt over bestyrelseshonorarer, og her fremgår det, at bestyrelsesformanden for Kalaallit Airport får 500.000 kroner. Men noget tyder på, at hjemmesiden blot er forældet og ikke opdateret.

Står ved referat

Advokat Poul Knudsen, der ene mand stod for at gennemføre den ekstraordinære generalforsamling tilbage i juli, siger om formandens honorarstørrelse.

- Der står, hvad der står, siger Poul Knudsen og henviser til referatet og beløbet på 750.000 kroner.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar og forklaring på honorarløftet fra Formandens Departement.

Byge af spørgsmål

Partii Naleraqs Pele Broberg undrer sig over, at bestyrelsesformanden for Kalaallit Airports skal have langt mere end Royal Greenlands formand og har i den forbindelse stillet ikke mindre end ni spørgsmål i sagen.

- Det er utroligt, at bestyrelseshonoraret i Kalaallit Airports A/S overgår Royal Greenland A/S, selv om selskabet er langt mindre. Begrundelsen for dette valg bliver ejerne, det vil sige befolkningen, nødt til at blive informeret om, skriver Pele Broberg i sin begrundelse.