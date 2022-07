Demokraatit vil have styr på GFLK

Merete Lindstrøm Tirsdag, 12. juli 2022 - 10:16

Spørgsmålet kommer efter en sag, hvor Polar Seafood måtte dumpe 7,5 tons nyfangede rejer, fordi GFLK ikke ville udstede EU-certifikat på rejerne, da de var fanget i et område som trawleren ikke måtte fiske i, det er ifølge GFLK ikke muligt at iudstede certifikatet på ulovlig fangst.

- Det er blandt andet på grundlag af historier i pressen om Grønlands Fiskerilicenskontrols kontrol med fiskefartøjer og inspektion af konkrete fangster min vurdering, at der er opstået tvivl om, hvilke myndigheder der udfører kontrol med overholdelse af gældende fiskerilovgivning, og hvordan kompetencefordelingen er mellem disse myndigheder, lyder det blandt andet i begrundelsen for hans spørgsmål.

Jens-Frederik Nielsen vil derfor gerne vide, hvilke former for kontrol de enkelte myndigheder har kompetence til at udføre, og under hvilke omstændigheder den konkrete kontrol kan udøves.

Han vil også gerne have klarlagt kompetencefordelingen mellem Grønlands Fiskerilicenskontrol, Arktisk Kommando og Grønlands Politi samt anklagemyndigheden i sager om kontrol med overholdelse af gældende fiskerilovgivning.

I den førnævnte sag var der tale om at GFLK´s medarbejder blev fløjet ud til en trawler og steg ombord for at foretage kontrol med fangsten. Jens-Frederik Nielsen vil nu have slået fast om GFLK overhovedet har bemyndigelse til det.

-Fiskerikontrol kan efter omstændighederne være et meget intensivt indgreb over for den enkelte fisker, og det er derfor afgørende, at der er klarhed over, hvilke myndigheder der må hvad, og hvordan denne kontrol må udføres.

Ingen certifikat ingen fisk

Jens-Frederik Nielsen er ligesom fiskeriets parter og Grønlands erhverv ikke tilfreds med den nye kontrolbekendtgørelse, som blev indført sidste år.

Polar Seafods bestyrelsesformand, Henrik Leth, har stillet sig kritisk over den manglende EU-certifikat på fangsten. Han mener der i stedet bør foreligge en bøde for ulovlig fangst. Det er ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger også processen i Island , Færøerne og Norge, som ikke nægter at udstede certifikat på fangsten, selvom den er ulovligt fanget.

Det manglende certifikat betyder, at fangsten ikke kan afsættes og derfor bliver værdiløs for fiskefabrikkerne, som i øvrigt heller ikke må indhandle fangst uden EU-certifikatet, hvilket også var årsagen til de mange tons spildte rejer der måtte tilbage i havet sidste måned.