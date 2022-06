Regnefejl kunne have kostet 14 tons rejer

Merete Lindstrøm Torsdag, 09. juni 2022 - 11:54

Den 4. juni fik Polar Seafood besked på ikke at indhandle 625 kasser rejer, der var fisket af Trawleren Pani II, da de var fisket i et område, hvor det ikke var tilladt. Dermed var fangsten ulovlig (IUU), hvilket betyder, at den ikke kan få EU-certifikat og eksporteres.

Måden det kontrolleres på er at tjekke logbøger på skibene og sammenholde dem med fartøjsovervågningen fra GFLK.

På den måde kan man se, om logbøgernes oplysninger om, hvor og hvornår trawlet er sat og taget op stemmer overens med overvågningen.

Tingene undersøges grundigt

4. juni oplyste GFLK, at der var dokumentation i form af logbog og fartøjsovervågning, der viste, at der var fanget 625 kasser rejer i Hareøkassen, hvilket svarer til omkring 21 tons.

- Denne ulovlige fangst kan ikke valideres, lød beskeden.

Det betyder, at Polar Seafoods fabrikker ikke må indhandle rejerne, og at rejerne ikke kan eksporteres, hvis de forarbejdes. GFLK kom i deres afgørelse af sagen med et andet forslag.

- Ud fra en værdispildsbetragtning og som det traditionelt er sket med ulovlig fangst i Grønland kan de 625 kasser foræres til institutioner, som f.eks. plejehjem, skoler, børnehaver, sygehus og lignende. Såfremt fangsten foræres væk eller destrueres vil der ikke blive indstillet til anklagemyndigheden, at der bør foretages konfiskation, idet der ikke er en fortjeneste herved.

Men den går ikke, påpeger bestyrelsesformand i Polar Seafood Henrik Leth.

- Det er helt modstridende med, at der skulle være fisket ulovligt og dokumenterer i øvrigt til fulde, at der i GFLK er mangel på viden om, hvordan fiskerierhvervet hænger sammen. Det ville ganske enkelt være ulovligt at forære tre dage gamle ukogte rejer væk, de skal koges og pilles før de fødevaresikkerhedsmæssigt er egnet til menneskeføde.

Havde regnet forkert

Derfor så Polar Seafood ikke anden udvej end at kassere de 625 kasser rejer til en værdi som færdigvarer på godt en halv million kroner. Men før det skete, sendte virksomheden en klage til Departement for Fangst og Fiskeri, og så skete der alligevel noget. Tirsdag kom der kontraordre fra GFLK.

- GFLK har i dag på ny regnet på tallene i logbogen og gennemgået disse i forhold til fartøjsovervågningen. GFLK har herved opdaget, at der er begået en fejl, så der retteligt er tale om 260 kasser rejer, der er fanget i Hareøkassen. GFLK skal beklage fejlen, lyder det.

Polar Seafood blev orienteret om fejlen inden de 625 kasser rejer var smidt i havet, hvorfor der kun blev destrueret de 220 kasser rejer svarene til omkring 7,5 tons.

- Det kan jo undre en, at de søndag oplyste, at de var 99,85% sikre på de 660 kasser indtil de så billederne af rejerne på vej til dumpning. At man giver en organisation, med så dårligt styr på tingene den magt, er mig en gåde, siger bestyrelsesformand i Polar Seafood, Henrik Leth, til Sermitsiaq.AG

Departementschef i Departement for Fangst og Fiskeri, Jørgen Isak Olsen, erkender, at den slags fejl ikke burde ske.

- Det er mennesker, vi snakker om. Vi havde en opgørelse, som vi fik efterkontrolleret, og senere viste det sig så, at der alligevel var en fejl. Det er menneskeligt at lave fejl, og det beklager vi selvfølgelig. Vi gør, hvad vi kan for ikke at lave den slags fejl, siger han.