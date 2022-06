Polar Seafood klager over GFLK efter at have kasseret mere end syv tons rejer

Merete Lindstrøm Onsdag, 08. juni 2022 - 12:12

Polar Seafood har kasseret mere end 7,5 tons rejer, fordi fabrikken ikke måtte indhandle fangsten, da den ifølge GFLK var fanget ulovligt(IUU). Men de to parter er stærkt uenige om, hvorvidt GFLK kan nægte at udstede EU-certifikat på ulovlig fisket fangst, eller om det i stedet burde udløse en bøde.

Paragrafferne Bekendtgørelse om kontrol med fiskeri § 46.

Stk. 2. Såfremt der er dokumentation for IUU-fiskeri, kan fangstattesten ikke valideres. I dette tilfælde vil en lovlig del af fangsten kunne valideres på en separat fangstattest. Modsvaret er at: Afgørelsen af 4. juni 2022 er ugyldig, idet Kontrolbekendtgørelsens § 46, stk. 2, 1. pkt., hverken har hjemmel i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri med senere ændringer (”fiskeriloven”), som bekendtgørelsen er udstedt i medfør af (afsnit 1.1), eller i forordning (EF) 1005/2008 af 29. september 2008 (”IUU-forordningen”) (afsnit 1.2).

Sanktionen på fangsten opstod, fordi trawleren, der har fisket rejerne, har fisket dem i et område, hvor den ifølge GFLK ikke må fiske.

Men bestyrelsesformanden i Polar Seafood, Henrik Leth, er fortørnet over proceduren, og der er en klage på vej til Departementet for Fangst og fiskeri.

- Der er mange procedurefejl vi er ikke blevet orienteret på skrift om afgørelsen i første omgang, og vi er blevet truet med sigtelser for hæleri, hvis vi indhandlede rejerne, som trawleren har fisket ulovligt. Det er slet ikke kompetencer GFLK har, det ligger hos anklagemyndigheden, siger han.

Vi skal selvfølgelig følge loven

Henrik Leth understreger, at Polar Seafood bakker op om lovgivningen og straf for ulovligt fiskeri.

-Vi og kaptajnerne på trawlerne skal selvfølgelig overholde reglerne for, hvor og hvordan vi må fiske. Det er der ingen, der betvivler, understreger bestyrelsesformanden.

Kritikken går på, at det ifølge ham bør udløse en bøde, når loven overtrædes i stedet for at nægte EU-certifikat.

-Vi mener der er tale om en de facto konfiskation, og det kan ifølge loven kun ske ved domstolene, og ikke ved at licensinspektøren beslutter det.

Ifølge ham er det heller ikke proceduren i andre lande, og at det er helt utilstedeligt, at rejerne skal kasseres, ”fordi GFLK tolker loven anderledes”

- Vi har hverken fra Island, Norge eller Færøerne hørt om man har nægtet at udstede EU-certifikat overhovedet.

Har advokater på sagen

Det er ifølge Polar Seafoods advokater langt ud over GFLK´s beføjelser at nægte at udstede IUU certifikater. De mener ikke at Fiskeriloven giver hjemmel til at udstede bestemmelser i Kontrolbekendtgørelsen om EF-fangstattest(IUU).

Det manglende certifikat har betydet at 7,5 tons rejer er endt i havet, da de ikke må indhandles og i øvrigt ikke kan sælges udenfor Grønland uden certifikatet.

Fiskerilicensinspektør i GFLK Michael D. Pedersen, oplyser at han ikke kan udtale sig om specifikke sager, men at han kan udtale sig mere overordnet om lovgivningen.

- Sådan helt generelt. Hvis der er fisket ulovligt, så kan man ikke validere fangstattesten (IUU) for den mængde der er fisket ulovligt.

Han mener ikke, det handler om hvorvidt fangsten kan valideres.

- Jeg tror man skal se på det på den måde, at hvis der er tale om ulovligt fiskeri, så må man ikke kunne have økonomisk vinding på det. Det må ikke kunne betale sig at fiske ulovligt. Hvis der er tale om ulovligt fiskeri så skal fangsten konfiskeres.

Man skal ikke kunne tjene penge på ulovligt fiskeri

Han forklarer, at formålet med EU-certificering er at bekæmpe ulovligt fiskeri og derfor kan man ikke validere en ulovlig fangst.

Men det er forskelligt fra sag til sag, hvordan de behandles, og hvilke konsekvenser det har.

- Hvis vi ikke ved noget om, at loven er overtrådt, inden fangsten indhandles, kan det indstilles til anklagemyndigheden, at det skal sanktioneres med bøde og værdikonfiskation (et beløb der svarer til værdien af fangsten, red.).

Udgangspunktet er, at det skal indstilles, at der skal ske konfiskering af fangsten i retten, og at der ikke må ske indhandling af den ulovlige fangst.

- Hele formålet med EU-certificering er, at det skal valideres, at der er tale om lovlig fangst. Derfor kan man ikke validere fangsten, hvis der er dokumentation for at fangsten er ulovlig (IUU).), slår Michael Petersen fast.