GFLK afviser kritik af ny bekendtgørelse

Merete Lindstrøm Fredag, 09. juli 2021 - 07:39

Grønlands Erhverv har i hårde toner kritiseret en ny bekendtgørelse om fiskerikontrol, som Selvstyret har kundgjort den 22. juni. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august. Et af kritikpunkterne går på, at bekendtgørelsen kan være grundlovsstridig, men det afviser GFLK blankt.

- Der er ikke grundlovsstridige paragraffer i bekendtgørelsen. GFLK har forelagt forskellige høringssvar for Kammeradvokaten og Selvstyrets egne jurister, der klart og tydeligt har afvist disse betænkeligheder og fastslået, at bekendtgørelsen er i overensstemmelse med Grundloven, oplyser fiskerilicensinspektør hos GFLK Michael D. Pedersen overfor Sermitsiaq.AG.

Michael D. Pedersen påpeger, at den danske fiskerikontrol har større beføjelser end GFLK, og at det aldrig er blevet vurderet at være i strid med Grundloven.

Lov om konfiskation Kriminallovens regler i §§ 166 - 170, der skal følges, når det vurderes af retten, om der skal ske konfiskation.

Samme beføjelser som før

Han mener ikke, at der er ændret i beføjelserne om konfiskation med den nye bekendtgørelse.

- Disse beføjelser fremgår allerede af fiskeriloven, og har ikke tidligere været genstand for den samme diskussion, siger han.

I den nye bekendtgørelse er der foretaget en revision og samling af tre bekendtgørelser, som er lagt sammen i en, og der er skabt klar og tydelig hjemmel til EF-certificering.

Det betyder helt lavpraktisk, at fangsten ombord på et skib, der overtræder loven i form af ulovligt fiskeri, ikke kan få EF-certifikat. Det gælder dog kun den fangst, der er fanget ulovligt. En lovlig fangst kan derimod blive valideret på en separat fangstattest og dertil modtage et EF-certifikat.

Det har den konsekvens, at den ulovlige fangst ikke kan eksporteres til EU, herunder Danmark. Men en lovlig del af fangsten kan derimod godt valideres og derfor certificeres og eksporteres.

Afgøres af domstole

Michael D. Pedersen understreger, at det ikke er GFLK, der kommer til at afgøre sager om konfiskation.

- Det er kun en dommer, der i sidste ende kan afgøre, om der skal ske konfiskation, slår han fast.

Det er dog op til GFLK, om der skal oprettes sager, da de forvalter loven. Hvis de vurderer, at der er tale om brud på loven opretter GFLK en sag og sender denne til anklagemyndigheden, som derefter sender sagen til retten, hvis der er belæg for det.

Og så er det altså op til en dommer at vurdere, om der skal foretages konfiskation af fangst, eller en såkaldt værdikonfiskation. Begge dele betyder, at fangsten ikke kan få sit EF-certifikat og dermed ikke kan eksporteres til Danmark og EU.

Kontrollen skal være fornuftig

GE kritiserer også bekendtgørelsen for at være unødvendig lovgivning, fordi der ifølge dem ikke sker så mange overtrædelser på området.

- Man laver lovgivning, fordi man gerne vil have, at borgerne skal følge nogle regler. Når borgerne overholder reglerne, så er det jo bare dejligt, siger Michael D. Pedersen.

Ifølge GFLK´s tal så har der i 2020 ikke været nogen sager, som er endt med konfiskation af fangst i fiskeriet. Der har dog været tre sager om ulovlig fangst af moskus og ulovlig æg indsamling, der har medført konfiskation.

- Fiskeriet skal være bæredygtigt, og vi skal ikke glemme, at fiskeressourcen tilhører det grønlandske samfund, og den skal kunne komme mange fremtidige generationer til gavn, og derfor må der også være en fornuftig kontrol med fiskeriet, slutter fiskerilicensinspektør GFLK Michael D. Pedersen.