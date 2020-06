Borgmester efter demonstrationer: Vi vil styrke borgerinformationen

redaktionen Onsdag, 03. juni 2020 - 13:28

Der har været tre demonstrationer mod Kommune Kujalleqs kommunalbestyrelsen i den seneste tid, hvor borgerne har efterlyst medinddragelse, ønske om at blive hørt samt samarbejde mellem kommune og borgere.

Borgmester Kiista P. Isaksen (S) og kommunaldirektør Kim Dahl skriver i et åbent brev, at budskaberne er blevet hørt, og at kommunen bestræber sig på at styrke den fremtidige borgerinformation.

LÆS OGSÅ: Demonstration i Qaqortoq: Vi ønsker medinddragelse

- Herunder planer for fremtidige åbent hus-arrangementer, hvor borgere får mulighed for at mødes og debattere med medlemmer af kommunalbestyrelsen. Der ud over fortsætter vi de traditionelle borgermøder i vores byer og bygder, fremhæver borgmesteren i det åbne brev.

Respekt til demokratiet

Borgmesteren påpeger dog, at demokratiet bør respekteres, 'da beslutningerne bliver taget på vegne af borgerne', som hun selv formulerer det:

- Denne aktuelle valgperiode forvaltes der seriøst på baggrund af Siumuts målsætninger, men ikke desto mindre er der altid plads til forslag fra alle kommunalbestyrelsesmedlemmer. For at styrke nærdemokratiet har man oprettet lokaludvalg, der er lovmæssigt bestemt og beskyttet, hvor enhver vælger kan stå frem. Disse organer kommer med forslag til kommunalbestyrelsen, derfor forvaltes der med fuld respekt for demokratiet.

LÆS OGSÅ: IA: Mangelfuld styring i Kommune Kujalleq

- Men vi skal pointere, at vi under alle omstændigheder respekterer den lovpligtige tavshedspligt, når det drejer sig om enkelte personsager, og at vi anser det for meget vigtigt, at der forvaltes på ærlig vis og på baggrund af de gældende lovgivninger, siger Kiista P. Isaksen.

Åbne for dialog

Hun siger, at borgerne har mulighed for at henvende til kommunen og have dialog.

- På kommunen benytter vi os ikke af at tie folk ned, og da vi er så taknemmelige for borgere, der har lyst til at deltage i kommunens udvikling, er det glædeligt, at I ønsker at deltage i samarbejdet, lyder det fra Kiista P. Isaksen og Kim Dahl.