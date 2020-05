Demonstration i Qaqortoq: Vi ønsker medinddragelse

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 26. maj 2020 - 11:49

Borgere i Kommune Kujalleq har fået nok af kommunalbestyrelsen. De ønsker medinddragelse, de ønsker at blive hørt og så ønsker de samarbejde mellem kommune og borgere.

- Vi ønsker blot mere åbenhed, og at borgere bliver mere inddraget i det arbejde, som kommunalbestyrelsen arbejder med, siger Jakob Noahsen, der estår bag demonstrationen i Qaqortoq onsdag i sidste uge.

Omkring 50 personer deltog ved demonstrationen onsdag den 20. maj.

- Men det er ikke kun os, der er utilfredse. Vi arrangerer en demonstration på vegne af så mange andre, der har ytret sig kritisk om kommunen på det sociale medier, siger han.

- Borgere i kommunen slider hårdt, mens toppen i kommunen har det rart, siger Agnethe Egede Mathiassen til Sermitsiaq.AG.

Demokrati søges

De seneste tre måneder har borgere i Kommune Kujalleq haft mindst tre demonstrationer. To i Qaqortoq og en i Narsaq.

LÆS OGSÅ: IA: Mangelfuld styring i Kommune Kujalleq

- Hvor er den demokratiske indflydelse? Vi ønsker demokrati, og vi ønsker at blive hørt, siger Jakob Noahsen.

Sermitsiaq.AG har forelagt borgmester Kiista P. Isaksen borgernes kritik.

Hun oplyser, at hun tager kritikken til efterretning, og at borgernes budskab er nået til kommunalbestyrelsen.

- Sager om enkelte personer kan jeg dog ikke svare på i henhold til gældende lovgivning, siger hun.

Troværdigt arbejde

Borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen fortæller, at hun gang på gang har inviteret de borgere, der arrangerer demonstrationer til kaffe og samtale. Borgerne har dog endnu ikke takket ja til invitationen.

- Jeg er taknemlig for, at borgere viser viljen til at samarbejde om udvikling af kommunen. Det skal understreges, at kommunen ikke bruger nogen form for mundkurv eller metoder, der undergraver demokrati.

Demonstranterne anklager kommunen for at være korrupt. Borgmesteren påpeger dog, at der bruges konsulenter, advokater og revisorer under arbejdet. Samtidig har kommunen en whistleblowerordning og har i onsdags godkendt antikorruptionspolitik. Tiltag soim ifølge borgmesteren skaber mere troværdighed omkring det kommunale arbejde.