IA: Mangelfuld styring i Kommune Kujalleq

Lørdag, 07. marts 2020 - 09:42

Inuit Ataqatigiit i Kommune Kujalleq langer nu voldsomt ud mod kommunen, efter kommunen valgte at fritstille en fagchef på børn- og ungeområdet.

I går kom det frem, at en fagchef i kommunen er blevet opsagt. Opsigelsen af fagchefen resulterede i, at medarbejderne i kommunen nedlagde deres arbejde.

- Vi må stille spørgsmålet; hvorfor bliver en af kollegaerne skattet medarbejder fyret? Der må være meget tungtvejende grunde til at så mange medarbejdere modigt, har besluttet at nedlægge arbejdet, skriver Stine Egede og slutter med, at kommunen bør være lydhør overfor medarbejderne, så arbejdsnedlæggelsen ikke skal have negative konsekvenser.

Mangelfulde oplysninger

Ifølge Stine Egede har IA været på listetæer i en længere periode. Men nu tager hun bladet fra munden, og flere kritikpunkter hagler nu ned til kommunen.

Blandt andet mener Stine Egede, at der for lidt oplysning til borgerne vedrørende kommunens tiltag, for eksempel med den nyligt tiltrådte whistleblowerordning.

- Det er tankevækkende, at de folkevalgte tilsyneladende ikke er interesserede i, at borgerne skal informeres om det nye tiltag, lyder det fra hende.

- Vi har fra oppositionen været meget forsigtige, for ikke at kaste et negativt lys over vores kommune – men der er grænser for denne hensyntagen. Vi er også trætte af ikke at blive inddraget. Vi hører som regel om initiativer, eller aktiviteter efter de er overstået, gennem pressen.

Tilråb og protester

Borgmester Kista P. Isaksen har tidligere på ugen udtalt sig, at nedgangen af indbyggertallet er stoppet takket være kommunens hårde arbejde og involvering af borgerne. Denne melding havde borgmesteren også meddelt til borgerne, ifølge Stine Egede, fik borgmesteren tilråb og protester.

- Få dage derefter, var der i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet, arrangeret en demonstration. Budskaberne kan ikke misforståes, og er: Befolkningen vil inddrages. Andre og hårdere ord kunne læses på de medbragte skilte, såsom: ”Korruption”.

- Flere og flere veluddannede ansatte, har i de senere år sagt deres stillinger op på grund af de dårlige arbejdsforhold, og rejst væk fra kommunen, skriver hun, hvor hun samtidig understreger, at IA nu har fået nok af den manglende styring.