Fagchef-fyring udløser strejke

Walter Turnowsky Fredag, 06. marts 2020 - 09:43

OBS: Opdateret kl 11.45 med kommentar fra kommunen.

Samtlige medarbejder på børn- og ungeområdet i Kommune Kujalleq har nedlagt arbejdet. Der skulle være tale om mellem 20 og 30 medarbejdere.

Strejken er udløst af et møde i går, hvor medarbejderne fik oplyst, at en fagchef er blevet fyret. Selv opfatter de fagchefen som kompetent, og som den der i løbet af de seneste to år har fået styr på socialforvaltningen i kommunen.

- Tidligere fik kommunen kritik fra tilsynet, men nu er der kommet meget mere struktur på arbejdet og overblik over sagerne, siger en af de strejkende medarbejdere, der ønsker at være anonym.

Medarbejderne føler ligeledes, at ledelsen er gået direkte efter den pågældende, idet de fortæller, at ledelsen har ringet rundt for at høre om nogen har en klage over fagchefen.

Var hun for dygtig

- Nu spørger vi os selv, om hun var for dygtig til sit arbejde, siger medarbejderen.

Medarbejdernes frustration skyldes også, at mindst 15 medarbejdere på deres side har klaget over kommunens socialchef samt over vicedirektøren. De har fået besked på, at der ikke bliver gjort mere ved den klage.

Kommune Kujalleqs informationschef har sendt følgnde skriftlige kommentar:

- Kommunen udtaler sig som hovedregel ikke om konkrete personalesager, og vi kan derfor heller ikke kommentere på de oplysninger, som Sermitsiaq.AG beskriver.

- Kommunen skal dog slå fast, at overenskomststridige arbejdsnedlæggelser ikke vil blive accepteret, og kommunen vil følge på, og reagere passende over for medarbejdere, der ulovligt nedlægger arbejdet. Kommunen er aktuelt ved at afklare omfanget af de arbejdsnedlæggelser, som fremgår af Sermitsiaq.AG.

- Kommunen har også taget kontakt til de relevante fagforeninger, da de efter hovedaftalerne har pligt til at medvirke til, at der ikke sker ulovlige arbejdsnedlæggelser

Redaktionen kender navnet på den anonyme medarbejder.