Sydkommune: Nu kan ansatte anonymt indberette overtrædelser

redaktionen Lørdag, 02. maj 2020 - 09:25

Fra og med nytår trådte whistleblower-ordningen i kraft i Kommune Kujalleq.

Men efter at have ventet på klargøringen af app'en i forbindelse med implementeringen af ordningen, kan medarbejderne på kommunen, medlemmer af kommunalbestyrelsen og den kommunale revision nu benytte sig af denne nye mulighed, skriver kommunen.

Det glæder borgmester i Kommune Kujalleq Kiista P. Isaksen.

- Jeg er glad for, at man nu kan benytte sig af ordningen, således at enhver medarbejder nu trygt kan indrapportere situationer, hvor de finder ulovligheder eller andre former for overtrædelser, efter som vi finder det yderst vigtigt, at man kan arbejde på ærlig vis, derfor er denne en god ordning, fremhæver hun.

I forbindelse med whistleblower-ordningen har Kommune Kujalleq indledt et samarbejde med Nuna Advokater.