Borgere i Narsarsuaq: Folk er begyndt at flytte

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 04. april 2022 - 08:45

Fra 2025 vil man kun hører helikopterflyvninger ved Narsarsuaq. Naalakkersuisuts plan om at gøre den nuværende atlantlufthavn til en heliport, så er det slet ikke nok til at holde på indbyggerne.

LÆS OGSÅ: Paviasen: Borgerne har fået besked om Narsarsuaq - den lukkes for fly

- Der er ingen tvivl om, at der kun vil være få borgere tilbage, når lufthavnen bliver ombygget til en heliport. Det er selvfølgelig bekymrende, da jeg som ansat på Hotel Narsarsuaq også kan blive ramt. Størstedelen af indbyggerne arbejder i lufthavnen. Vi har selvfølgelig også børnehave, Pilersuisoq og kommunekontor, men der er ingen tvivl om, at de også vil blive ramt. Min mand arbejder for eksempel i lufthavnen, siger Bende N. Madsen Ezekiassen.

En undersøgelse fra Rambøll viser, at mange lufthavnsansatte vil miste deres job og at indbyggertallet i Narsarsuaq kan falde ned til omkring 21 borgere. Storch Lund, som også bor i Narsarsuaq, understreger, at folk allerede er begyndt at flytte fra bygden.

- Efter Naalakkersuisuts melding om, at lufthavnen skal nedgraderes til en heliport, så er folk allerede ved at flytte væk. Jeg kender to fastansatte med gode stillinger, som skal rejse i de nærmeste dage. Så den frygt vi har haft er ved at blive til en virkelighed, siger den tidligere lufthavnschef i 25 år, Storch Lund, som i dag driver en turistvirksomhed i bygden.

Større investeringer kan ikke undgås

Kommune Kujalleq og Innovation South Greenland har ansvaret for at kigge på erhvervspotentialet i bygden. Naalakkersuisut og kommunen har blandt andet lavet en arbejdsgruppe, der skal til bunds med, hvordan Narsarsuaqs fremtid kan blive tegnet. Hvis man gerne vil udvikle Narsarsuaq, så kan store investeringer ikke undgås, fastslår Storch Lund.

LÆS OGSÅ: Utrygge borgere i Narsarsuaq: Vi risikerer strejke

- Vi plejer, at være omkring 160 indbyggere, men i dag er vi nok omkring 100 og folk rejser herfra. Hvis man vil udvikle bygden, så bliver Naalakkersuisut nødt til at investere i noget stort og skabe en større arbejdsplads i bygden. Hvis ikke det sker, så vil der ikke være ret mange tilbage.

- Man har ikke vedligeholdt veje og kaj i bygden, da Narsarsuaqs fremtid har været meget usikker. Hvis man vil tiltrække flere turister til bygden, så bør man blandt andet tænke på renovering af flere bygninger og hotel. Så større investeringer kan ikke undgås, hvis man vil udvikle Narsarsuaq, siger Storch Lund.

Han nævner blandt andet fåreholdersteder og nordboruiner, som kan tiltrække turister, men dem kan man også hurtigt sejle til fra Qaqortoq.

LÆS OGSÅ: Narsarsuaqs fremtid skal planlægges

Bende N. Madsen Ezekiassen understreger også, at heliporten vil skabe større usikkerhed i forhold til antal af turister.

- Ja, om sommeren og i foråret kommer der masser af turister, men når lufthavnen bliver til en heliport, så bliver alt meget usikkert. De fleste turister kommer med fly, hvor de for eksempel tager på vandretur og overnatter og spiser på hotellet. Jeg ved ikke, hvad man kan gøre for at beholde de turister, som ankommer med fly, når lufthavnen i Qaqortoq bliver bygget færdigt i 2025, siger Bende N. Madsen Ezekiassen.

Arbejdsgruppen, Narsarsuaqs fremtid er blevet genetableret af Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur og borgmesteren Stine Egede. Arbejdsgruppen skal senest indsende deres initiativer den 31. december 2023.