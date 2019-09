Børne- og Unge alliance: Vi mangler at blive inddraget

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 20. september 2019 - 09:59

Børne- og Unge alliancen er langt hen ad vejen meget enige i den retning Naalakkersuisut lyder til at have i anmodningen om hjælp fra Danmark omkring børneområdet.

Men ifølge børne- og unge alliancen, der består af Kalaallit Røde Korsiat, Nanu meeqqat / Nanu børn, Meeqqat Inuunerissut Bedre Børneliv (MIBB), KRK-INUA, Unicef Denmark kontor i Nuuk, Red Barnet Kalaallit Nunaat, Peqatigiiffik Kalaallit Meerartaat/ Foreningen Grønlandske Børn og Global Dignity Kalaallit Nunaat, mangler der noget, i forbindelse om hvordan børneområdet kan styrkes i Grønland.

Mangler inddragelse

- Vi savner at være blevet inddraget. Vi håber, at dette åbne brev vil være starten på en dialog med os. Vi tropper gerne op og fortæller om vores mange og vigtige erfaringer, skriver børne- og unge alliancen i et åbent brev til landets politikere.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal finde løsninger, og det er nu! Men lad os finde de rigtige løsninger. Vi må ikke ty til

lappeløsninger og implementere systemer, som fungerer i Danmark, men som er dømt til at mislykkes i Grønland, lyder advarslen.

Også børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge frygter, at man rammer forket med den henvenvendelse som naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen (S) har formuleret på baggrund af kommunernes ønsker til yderligere hjælp.

- Det ligner endnu engang ren brandslukning, lød fra Aviâja Egede Lynge.

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) mener, at Naalakkersuisut er alt for uambitiøs med sine ønsker om hjælp fra Danmark til udsatte børn. Hun mener nemlig, at der er tale 'om kortsigtede løsninger'.

Ingen har fået henvendelse

Børne- og Unge alliancen holder sig løbende opdaterede på hinandens aktiviteter og indsatser, og ikke mindst tiltrækker de hvert år mange midler og ressourcer fra både nationale og udenlandske kilder til børneområdet.

- Derfor finder vi det ærgerligt, at ingen politikere i processen op mod henvendelsen til den danske stat har forhørt sig hos os om vores erfaringer og råd, påpeges det fra børne- og unge alliancen.

Eksempelvis er der erfaringer blandt alliancen, at der er mange velmenende initiativer fra endnu flere aktører rundt i hele landet.

- Vores erfaringer er dyrkøbte, og vi ved desværre meget om, hvad der ikke virker. Sådan er det at være ude i virkeligheden, hvor systemet ikke altid er tilpasset mennesker. Men vi har også erfaringer med indsatser, der virker og som gør en forskel, ikke mindst for børnene, lyder det blandt andet i det åbne brev.