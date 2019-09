Hjælp fra Danmark: - Vi er ved at tabe en gylden mulighed på gulvet

Walter Turnowsky Torsdag, 19. september 2019 - 10:03

Hjælpen fra Danmark til udsatte børn kommer ikke for alvor til at ændre på omfanget af seksuelle overgreb og selvmord blandt unge. Det frygter både MIO og Red Barnet.

IA's folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen deler i høj grad den bekymring.

- De ønsker vi har set fra Naalakkersuisut er alt for uambitiøse. For mig at se er der tale om kortsigtede løsninger. Det er som at tisse i bukserne for at holde varmen og bagefter er det hele meget værre, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Grønland skal formulere behov

I sidste uge var hun selv til møde med socialminister Astrid Krag (Soc) for at drøfte hjælpen fra Danmark og hun kunne konstatere, at der er stor lydhørhed blandt de danske politikere.

- Ministeren noterede flittigt ned, hvad jeg fortalte hende.

- Så jeg mener vi lige nu har en gylden mulighed for en helt gennemgribende ændring af hele dette område. Men det er fra grønlandske side, at vi må formulere vores behov og med det vi hidtil har hørt fra Naalakkersuisut er, frygter jeg, at vi ender med at tabe denne gyldne mulighed på gulvet.

Social undtagelsestilstand

Aaja Chemnitz Larsen mener, der er behov for en egentlig katastrofefond, der kan sættes ind i de bosteder, hvor problemerne er størst.

- Vi må erkende, at der er bosteder, deriblandt Tasiilaq, hvor man må tale om en social undtagelsestilstand. Her skal vi sætte massivt ind med en forebyggende og en langsigtet indsats, således at vi stopper de mange seksuelle overgreb.

- Naturligvis er der behov for hurtig hjælp her og nu; faktisk er der gået alt for lang tid inden man har bedt om denne hjælp. Men det nytter alt sammen ikke noget, hvis ikke det omfatter en forebyggende indsats, mener hun.

Krænkere skal fjernes fra gaden

Dette omfatter i hendes øjne også en mere konsekvent og kontant indsats overfor krænkerne

Konkret foreslår hun blandt andet:

Mere politi på gaderne og flere kommunefogeder til bygderne. Især i weekenderne og ved lønudbetaling, skal de være nemt for børn og unge at få hjælp af politiet. Indsatsen skal være mest massivt i de hårdest ramte områder

En styrkelse af kredsretterne med flere medarbejdere, så sager om overgreb behandles hurtigere og overgrebsmændene bliver fjernet fra gaden. Ved erkendte overgreb skal der falde en straksdom.

Børnehuse til misbrugte og omsorgsvigtede børn, så børn i nød kun behøves at henvende sig et sted.

Hurtigarbejdende traumebehandlende rejsehold, som skal være en styrkelse af de nuværende rejsehold. De skak udover psykologer også omfatte socialrådgivere og terapeuter for at sikre en mere helhedsorienteret indsats.

Familiehøjskoler, hvor småbørnsforældre kan lære at være en god far og mor.

- Vi skal have stoppet de mange overgreb, og det har vi chancen for at få lagt grundstene til lige nu, siger Aaja Chemnitz Larsen.