Afgørelse om Mittarfeqarfiits fremtid udskydes

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 22. marts 2022 - 11:42

Naalakkersuisut har trukket et forslag om Mittarfeqarfiits fremtid fra forårssamlingen. Nu forventes forslaget først behandlet til efterårssamlingen.

Udskydelsen skyldes, at der skal gennemføres yderligere beregninger af nogle af forslagets økonomiske konsekvenser, oplyser naalakkersuisoq for infrastruktur, Mariane Paviasen (IA), i en pressemeddelelse.

- Det gælder særligt omkostningerne ved en eventuel omdannelse af Mittarfeqarfiit samt analyser de økonomiske konsekvenser for servicekontrakterne, står der i meddelelsen.

Afgift og servicekontrakt på tegnebrættet

Lovforslaget vil omdanne Mittarfeqarfiit til et aktieselskab og indlemme det i Kalaallit Airports Holding som et datterselskab i koncernen.

Lovforslaget kommer også med nogle bud på, hvordan politikerne kan redde den fremtidige økonomi i Mittarfeqarfiit.

Når de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat åbner, ventes det at betyde et milliontab for selskabet, da disse lufthavne vil blive ejet og drevet af Kalaallit Airports International.

Lovforslaget nævner derfor muligheden for en afgift på alle flypassagerer samt en servicekontrakt med Selvstyret som nye indtægtskilder.

Kan trygt arbejde videre

Naalakkersuisoq udtaler, at medarbejderne i Mittarfeqarfiit trygt kan arbejde videre på trods af udskydelsen:

- Det er dog vigtigt for mig at signalere, at det på medarbejderniveau hos Mittarfeqarfiit ikke får nogen praktisk betydning, at behandlingen af lovforslaget i stedet behandles til efterårssamlingen 2022, udtaler Mariane Paviasen og fortsætter:

- Det er vigtigt for mig at sige, at medarbejderne derfor trygt kan fortsætte deres arbejde.

Forhenværende lufthavnschef i Narsarsuaq, Storch Lund, har tidligere fortalt til Sermitsiaq.AG, at der kan være en strejke på vej blandt lufthavnsansatte i Narsarsuaq.

Ifølge Storch Lund kræver de ansatte højere løn eller gratis husleje, hvis Naalakkersuisut gerne vil have at lufthavnsansatte bliver i Narsarsuaq det næste fem år. Når lufthavnen i Qaqortoq står færdig, ventes det at få store konsekvenser for Narsarsuaq.