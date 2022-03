Paviasen om afgift: Flere analyser på vej

Thomas Munk Veirum Torsdag, 03. marts 2022 - 12:55

Naalakkersuisut arbejder i øjeblikket på at få et lovforslag klar, som skal fastlægge fremtiden for lufthavnsselskabet Mittarfeqarfiit.

Under høringen af forslaget har der været stor fokus på, hvordan Naalakkersuisut vil finansiere driften af Mittarfeqarfiit i fremtiden, når de nye lufthavne tages i brug.

En mulighed er en solidarisk afgift på alle flyrejsende i Grønland i kombination med en servicekontrakt med Selvstyret, hvor Mittarfeqarfiit får et tilskud til driften.

Naalakkersuisoq for infrastruktur Mariane Paviasen (IA) fortæller til Sermitsiaq.AG, at det er den løsning, hun kan se for sig i øjeblikket.

- Begge dele skal på banen

Spørgsmål: Vil du helst finansiere Mittarfeqarfiit ved hjælp af en servicekontrakt eller ved hjælp af en afgift på flypassagerer?

- Jeg tror næsten, at begge dele skal på banen. Der vil være noget, der hedder afgift fra passagerer, og der er næsten sikkert, der også kommer en servicekontrakt. Jeg tror ikke, vi kun kan køre på den ene måde, siger Marriane Paviasen og fortsætter:

- Vi har ikke taget endelig stilling, men jeg kan sige så meget, at vi arbejder med økonomien, og afgiften er et redskab, man kan vælge, men der er flere værktøjer, man kan vælge. Det kigger vi på i den nærmeste fremtid.

Arbejdsgiverforeningen Grønlands Erhverv mener, at det vil være uhensigtsmæssigt at indføre en solidarisk afgift på flybilletter for at dække et kommende millionunderskud i Mittarfeqarfiit.

Afgift bekymrer

Afgiften vil gøre det sværere for Grønland at konkurrere internationalt som destination, lyder det blandt andet fra GE.

Til det siger Mariane Paviasen, at pengene bliver nødt til at blive fundet på den ene eller anden måde, for at økonomien i Mittarfeqarfiit kan balancere:

- Vi må tænke på, at Mittarfeqaarfiit mister en betydelig indtægt, når de mister kangerlussuaq, hvor de tjener penge. Mittarfeqarfiit står også med en opgave om at renovere flyvepladser og heliporte i de kommende år. Vi er nødt til at bruge en masse penge på renoveringer, og det bliver Mittarfeqarfiit a/s der skal fastsætte takster i overensstemmelse med principper for selskabets drift, siger hun og fortsætter:

Skal op på møde i Naalakkersuisut

- Mittarfeqarfiit skal jo efter planen være et aktieselskab, der selv beslutter deres priser. De skal komme med dere forsalg til Naalakkersuisut, og Naalakkersuisut skal sige god for priserne, men det hele skal gå op og økonomien være i balance.

Mariane Paviasen oplyser, at hun regner med, at lovforslaget tages op på et møde i Naalakkersuisut torsdag:

- Hvor jeg håber på det bliver godkendt internt i Naalakkersuisut, siger Mariane Paviasen.

Og forslaget kan give diskussioner internt i koalitionen, da koalitionspartiet Naleraq tidligere har meldt ud, at de ikke ser med milde øjne på udsigten til en ny afgift, der kan gøre det dyrere at flyve internt i Grønland:

- Det er vi meget kede af i Naleraq, for borgerne betaler tårnhøje priser på transport i forvejen, udtalte ordfører Jens Napaattooq i januar.