Aaja: Naalakkersuisut tager for let på cybersikkerhed.

Walter Turnowsky Fredag, 22. februar 2019 - 08:21

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) skal få beføjelser til at forsvare Grønland mod cyberangreb fra kriminelle organisationer og ikke mindst andre lande. Det mener IA's folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen.

- Cyberangreb udgør en stadig større trussel, og Grønland er på mange måder ekstra sårbar, siger hun til Sermitsiaq.AG.

- Jeg mener ikke, at Naalakkersuisut, Inatsisartut eller Folketinget hidtil har taget cybertrusslen mod Grønland alvorlig nok.

Et af de steder, hvor hun ser sårbarheden er når det gælder søkablet.

- Vi har så få veje ind. Det ville være en let sag for et kinesisk eller russisk krigsskib at kappe hele vores telekommunikation.

Uenig i den lagte linje

Men også når det gælder hackerangreb, mener Aaja Chemnitz Larsen (IA), at Grønland er i en udsat position.

Et afsnit i den seneste digitaliseringsstrategi fra Naalakkersuist beskriver, hvordan cybersikkerheden skal styrkes. Dette skal blandt andet ske i samarbejde med Center for Cybersikkerhed under FE; men man har ingen planer om at give centeret egentlige myndighedsbeføjelser.

- Jeg er ikke enig i den lagte linje. Hvis der skal være reelle handlemuligheder, så forudsætter det, at politiet og forsvaret får beføjelser på området.

I Danmark er Center for Cybersikkerhed ansvarlig for forsvaret mod store cyberangreb. Det indebærer, at centret både er myndighed for it-sikkerhed generelt og mere specifikt myndighed for beredskab og sikkerhed på tele-området.

Flere ressourcer

En egen lov regulerer beføjelserne for Center for Cybersikkerhed. Denne lov kan anordnes helt eller delvist i kraft for Grønland. Og det er netop det der bør ske, mener Aaja Chemnitz Larsen.

- Der er behov for, at Center for Cybersikkerhed for mulighed for at sikkerheds vurdere forskellige situationer, og kan gribe ind, hvis der opstår en trussel. Derfor må loven anordnes for Grønland, naturligvis i en form, der er tilpasset vores forhold.

Aaja Chemnitz Larsen har netop stillet et spørgsmål til forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen om denne problemstilling.

- Derudover bør der afsættes flere ressourcer til forsvar mod cyberangreb.