Ane Lone Bagger: Vi sikrer Grønland mod cyberangreb

Torsdag, 07. februar 2019

Som Sermitsiaq.AG fortalte i går kan Grønland - ligesom andre lande - blive mål for omfattende cyberangreb.

Naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S) forsikrer, at man er i fuld gang med at sikre landet mod angreb fra kriminelle organisationer og fremmede magter. Hun er ansvarlig naalakkersuisoq for digitaliseringsområdet.

- Naalakkersuisut har naturligvis fuld fokus på vort lands og vores borgeres sikkerhed – også i cyberspace, skriver hun i en pressemeddelelse.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har givet udtryk for en vis bekymring om, hvorvidt truslen bliver taget alvorlig nok i Grønland.

- Min bekymring er om man er tilstrækkelig opmærksom på at beskytte sig mod den slags ting. Har man et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau på sine it-systemer, siger han til Sermitsiaq.AG.

Men den bekymring vil Ane Lone Bagger gerne mane i jorden.

- Vi, i Naalakkersuisut, er klar over, at cybertrusler er hævet over geografi, tid og rum. Vi er derfor bevidste om, at Grønland også kan være et strategisk mål, skriver hun videre.

Samarbejde med NATO

Hun forklarer, at digitaliseringsstyrelsen er fuld gang med en række tiltag, der skal styrke landets cyberforsvar.

Således bliver der arbejdet på, at Grønland kan samarbejde direkte med NATO om cybersikkerhed. Det forudsætter, at Grønland får status som det der kaldes et sikkert tredjeland i relation til EU.

- Det kræver en hel del at opnå den status, fortæller konstitueret styrelseschef Tony Ditlevsdal i Digitaliseringsstyrelsen til Sermitsiaq.AG.

En af forudsætningerne er, at post til og fra den offentlige skal foregå krypteret, så uvedkommende ikke kan hacke sig ind og læse med. Til det formål er Digitaliseringsstyrelsen i færd med at opbygge et system, der minder om det danske e-boks-system.

Ny sikkerhedsstandard

En anden forudsætning er, at man udskifter den gældende sikkerhedsstandard kaldet DS 484 med den internationale standard ISO 27001. Tony Ditlevsdal forklarer, at forskellen er, at den nuværende standard hovedsagligt sikrer maskinerne rent teknisk. Den kommende standard har fokus på en langt mere omfattende sikkerhed, og følger op med blandt andet risikoanalyser og lignende.

- Det er den helt rigtige form for sikkerhed, siger han.

Derudover samarbejder Digitaliseringsstyrelsen med de danske efterretningstjenester PET og FE om at sikre landet mod cyberangreb.