Suka: Ønsket om selvstændighed er 64 år gammelt

Det er 64 år siden afkoloniseringen begyndte, påpegede Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug, Suka K. Frederiksen, overfor borgerne i Nuuk, da hun tidligere på ugen var til borgermøde.

- Spørgsmålet er så, om der reelt er sket forandring fra 1953 til i dag? Debatemnerne er de samme, vores ønske er det samme; nemlig selvstændighed, fastslog Suka K. Frederiksen på mødet.

Læs: Stor interesse for borgermøder om selvstændighed

Blandt de fremmødte borgere, der havde trodset tirsdagens storm, var der da også nogen, der mente, at der ikke længere er grund til at vente, fremgår det af den omtale mødet har fået på Naalakkersuisuts hjemmeside.

- Andre opfordrede til, at der bliver sat årstal for, hvornår vi skal blive selvstændige, anføres det.

Læs: Hjælp de svage før selvstændighed

Der var dog også nogle, der var bekymrede for landets udvikling og ”stillede spørgsmålstegn ved, hvad der så vil ske med levestandarden, hvis Grønland går hen og blev selvstændig i dag”.

Ønsker plan for tiltrækning af unge

Andre var mere interesserede i at diskutere, hvordan man kan sikre, at de unge, der får uddannelse i Danmark vender hjem for at arbejde.

Læs: Diskussion om selvstændighed skudt i gang

- Vi har brug for dem, som forlader Grønland. Det skal gøres attraktivt, at komme tilbage til Grønland hvad angår job og levestandard, blev der sagt på mødet.

Varme emner

Emner som uddannelse, forældreansvar, dyr administration og erhvervsliv blev også debatteret på borgermødet.

- Naalakkersuisut arbejder målrettet mod selvstændighed. Fundamentet er ved at blive støbt og det bliver grobunden for den kommende selvstændighed, afsluttede Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Suka K. Frederiksen mødet.