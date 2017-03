Hjælp de svage før selvstændighed

Sædvanligvis er det de unge, som styrter sig hovedkulds ud i tingene, imens de ældre og erfarne lige vil have styr på konsekvenserne først.

Men under den årlige demokratiøvelse, Ungdomsparlamentet, hvor unge voksne i en uge går Inatsisartutpolitikerne i bedene og under realistiske forhold rollespiller lovarbejde, gik det lige omvendt.

Læs: Unge diskuterer grønlandsk grundlov

Bedre vilkår først

Her kom 24 unge mellem 18 og 24 år frem til en køreplan for Grønlands selvbårne fremtid, som går langsommere og forsigtigere til værks end landsstyreformand Kim Kielsens, for slet ikke at tale om selvstændighedsfløjen med Aleqa Hammond, Lars-Emil Johansen og Per Rosing Petersen.

Faktisk vil de unge, som trods forskellige politiske overbevisninger fik debatteret sig frem til et fælles slutdokument med 14 forskellige forslag, slet ikke i gang med forfatningsarbejdet endnu.

- Ungdomsparlamentet foreslår, at der arbejdes for at vilkårene for børn forbedres, da det er dem, der som den næste generation skal styre landet. Der skal i samarbejde med børneinstitutioner og skoler gennemføres en oplysningsindsats for forældre om børneopdragelse, lyder en af anbefalingerne i slutdokumentet, som blev vedtaget den sidste dag.

