Unge diskuterer grønlandsk grundlov

I dag klokken 11 åbner Inatsisartut. Det er dog ikke de velkendte ansigter, der kommer til at indtage talerstolen.

Derimod er det 24 unge, der skal dyste på argumenterne.

I år er emnet et af de helt brandvarme i den politiske debat. nemlig spørgsmålet en grønlandsk grundlov. Af en pressemeddelelse fra Inatsisartut fremgår det, at de unge skal drøfte, hvad der er vigtigt at få med i en grønlandsk grundlov?

Oprindelig skulle de unge have diskuteret, hvorvidt en grundlov er engod idé. Men da Inatsisartut i efteråret besluttede at nedsætte en forfatningskommission, mente Inatsisartuts formandskab, at det var mere relevant at drøfte indholdet af grundloven.

Unge klar til at indtage Inatsisartut

De unge har siden mandag været samlet og har i fire grupper drøftet spørgsmålet om grundloven, og hvad den skal indeholde.

I dag følges det så op af den store afslutnngsdebat i salen.

Debatten sendes live på KNR2, og kan også følges på Ungdomsparlamentets hjemmeside inu.gl.