Diskussion om selvstændighed skudt i gang

Så er naalakkersuisoq for selvstændighed, Suka K. Frederiksen (S) er nu for alvor trukket i arbejdstøjet.

I går blev det første af en række bebudede borgermøder afholdt i Narsaq.

Stort fremmøde

Og der er tydeligvis stor interesse for at drøfte selvstændigheden. Borgernødet i forsamlingshuset var velbesøgt.

Ifølge en pressemedelelse fra departementet for selvstændighed, natur, miljø og landbrug blev blandt andet emner som økonomi og skoler drøftet.

- Når vi tænker på alt det arbejde, vi skal gøre – såsom at sikre en bedre økonomi, forbedre skolevæsnet, så alle børn kan få en uddannelse, som giver dem muligheder, sikre at alle børn har en tryg opvækst og sikre, at vi alle har lige muligheder, så er det helt afgørende, at vi alle er med, udtaler Suka K. Frederiksen (S).

For børn og børnebørn

Samtidig dæmper hun forventningerne til en hurtig selvstændighed.

- Vi er ved at lægge grundstenene til vores børn og børnebørns selvstændige Grønland, fastslår hun videre.

I morgen bliver det Qaqortoqs tur til at drøfte selvstændighed.