Stor interesse for borgermøder om selvstændighed

Der er blevet holdt borgermøder om Grønlands selvstændighed i flere byer.

For nyligt holdt naalakkersuisoq for selvstændighed Suka K. Frederiksen borgermøde i Qasigiannguit og Ilulissat.

Selvstyret oplyser, at der var et pænt fremmøde i begge steder, og at borgerne deltog aktivt i debatten.

Selvrespekt

- Det er vigtigt, at alle bliver hørt og bidrager. Vi skal respektere hinandens forskelligheder. Selvstændighed handler både om vores egen selvrespekt, men også om vores respekt for hinanden, siger naalakkersuisoq i en pressemeddelelse fra selvstyret.

Ved borgermøderne blev der blandt andet diskuteret om vigtigheden af at sikre bedst mulige livsforhold for landets børn og unge. Debatten kom således ind på, at forældrene er dem, der har et stort ansvar og spiller en vigtig rolle i forhold til at opdrage og forme de fremtidige generationer.

Det grønlandske sprog

Nogle andre vigtige budskaber var fremhævelse af vigtigheden af folkeskolen og uddannelse, og at disse skal være tilpasset landet, således at man også tilgodeser hjemmemarkedet og vort lands historie.

- Sproget grønlandsk blev fremhævet med krav om, at det bliver styrket, også i skole og uddannelses sammenhæng, men også i det offentlige, oplyser selvstyret.

Suka K. Frederiksen glæder sig over at opleve den store tilslutning til arbejdet omkring selvstændighed.

- Der er stort engagement til arbejdet, og de mange input og krav giver et indtryk af landets vilje til selvstændighed. Selvstændighed er mange ting, og borgermøder og debat er vigtig, så alle bliver hørt og kan komme med inputs til fordel for vort land og dets fremtid, lyder det fra naalakkersuisoq for selvstændighed.

