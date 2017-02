Stor optimisme for fremtiden i Nordgrønland

Som det er kommet frem, så er indbyggertallet steget i den nordligste kommune i Grønland, Qaasuitsup Kommunia.

I den seneste år har befolkningen steget med 139 borgere, så der pr. 1 januar er 17.147 indbyggere i kommunen.

Borgmester Ole Dorph (S) er glad for kommunens udvikling.

Derfor går det godt

- Vi er dygtige til fiskeri, produktion af fisk og turisme. Det er et af grundene til, at der er stigende befolkning, siger han til Sermitsiaq.AG mandag.

Han er sikker på, at der vil være stor udvikling i disse områder i den kommende tid. Men på trods af det, så kunne udviklingen have været hurtigere.

- Ilulissats lufthavn er nøglen til udviklingen i Nordgrønland. Vi havde ellers vores egne planer til at udvide lufthavnen, men nu er den jo blevet overtaget af Kalaallit Airports, der blev oprettet af Naalakkersuisut. Hvis vi havde beholdt planerne, ville der ellers have været første sprængninger allerede sidste år, fremhæver borgmesteren i Qaasuitsup Kommunia.

Bremser udviklingen

Ifølge Ole Dorph var der ellers forhandlinger mellem kommunen og Naalakkersuisut om at beholde planerne for udvidelsen af lufthavnen, men det blev ikke til noget.

- Hvis kommunen skal udvikles, er det første store skridt, at udvide lufthavnen. Masser af muligheder åbner, når vi får større lufthavn, derfor er det ærgerligt, at arbejdet med udvidelsen ikke går stærkere, påpeger Ole Dorph.

Planer for udvidelse af Ilulissat

Den næste hindring til videreudvikling er arbejdet med at dele kommunen i to.

- Vi har brugt for mange kræfter på at opdele kommunen. Vores planer er derfor lidt forsinkede, men nu er vi godt i gang med at fuldføre planerne.

Det er ikke kun i Nuuk, at der er udvidelsesplaner. For Ole Dorph siger, at Ilulissat vil blive udvidet i den nærmeste fremtid.

- I den nordlige del af byen har vi planer om at udvide. Kommunens økonomi-udvalg har godkendt planerne, og nu er vi igang med vores masterplan til udvidelsen. Den vil blive præsenteret i løbet af foråret, oplyser han.

Qimusseriarsuaq

For vandforsyningsområdet skal flyttes, en ny havn og bedre udnyttelse af vandkraftværket er på tegnebrættet i Ilulissat.

Udenfor Ilulissat-området er turismen og især fiskeri, som vil blive udviklet.

- Og der er også Qimusseriarsuaq, som er Grønlands store forrådsrum af fisk. Ingen ved præcist, hvad der egentlig er, men der er masser af fisk, som er meget spændende, og kan skabe muligheder i fremtiden, siger han, som ser store udsigter for fiskeriet. Ifølge ham kan kommunens fiskere ellers fiske over 5 tons hellefisk efter pågældene kvote, hvis der ellers var sammenhæng i kvotetildelinger.

Ole Dorph er sikker på, at der venter en stor fremtid i Nordgrønland.

- Vi har en lys fremtid i møde. Det er ikke kun i Nuuk, at tingene sker. De unge er oplagte til at tage flytte tilbage til Nordgrønland efter deres uddannelser, og jeg er overbevist om, at der vil være 10-15.000 indbyggere om knap 15 år i Ilulissat, lyder det fra Ole Dorph.

