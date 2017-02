Kanukoka: Flyt arbejdspladser til kysten

Som tidligere skrevet på Sermitsiaq.AG, så vælger flere borgere at flytte til enten Kommuneqarfik Sermersooq og Qaasuitsup Kommunia, mens antallet af borgere i Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq bliver færre.

Hvordan kan kommunerne undgå at miste deres borgere? Det spørgsmål har Sermitsiaq.AG stillet til formanden for kommunernes landsforening, Kanukoka, Simon Simonsen.

Flytning af arbejdspladser

- Borgerne flytter til de områder, hvor der er arbejdspladser. Derfor er det nødvendigt at flytte offentlige arbejdspladser ud til kysten, så der er lige vilkår til alle kommuner, siger Simon Simonsen til Sermitsiaq.AG, der ikke vil nævne, hvilke offentlige arbejdspladser der bør flytte fra Nuuk og ud til kysten.

Han efterlyser, at politikerne kommer med planer for, hvordan og hvorledes arbejdspladserne skal flyttes til kysten.

Flere muligheder

- Og arbejdspladserne bør flyttes til de områder, der hvor det passer til omgivelserne, og det skal ske i et tæt samarbejde med Naalakkersuisut og kommunerne, påpeger formanden for Kanukoka.

Og han nævner flere ting, der bør udvikles i fremtiden.

- Ud over spredning af arbejdspladserne bør råstofindustrien nu starte. Der er også masser af muligheder inden for turismen, og hvis kvoterne på fiskeriområdet bliver fastsat, vil det være nemmere for fiskerindustrierne at planlægge deres videreudvikling, lyder det fra Simon Simonsen.

Han oplyser, at Den Politiske Koordinationsgruppe, der består af de fire borgmestre, Naalakkersuisut og Kanukoka, holder møde 23. februar.

