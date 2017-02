Borgerne bliver færre - borgmester kræver lige vilkår

Som Sermitsiaq.AG skrev fredag, så vælger flere borgere at flytte til hovedstaden Nuuk.

Og ifølge tal fra Grønlands Statistik, er der blevet færre borgere i Kommune Kujalleq i den seneste år, hvor tallet er faldet med 119 borgere. Pr. 1. januar var der 6.692 indbyggere i Kommune Kujalleq.

Sermitsiaq.AG har spurgt borgmester i Kommune Kujalleq, Jørgen Wæver Johansen (S), hvad kommunen gør for at holde på borgerne.

Jørgen Wæver Johansen fremhæver, at kommunen har lavet flere tiltag, for at forbedre levevilkårerne i kommunen.

Flere tiltag

Kommunen har arbejdet for, at der skal være bedre folkeskoler. De fleste områder har nu moderne skoler, og der er planer om at modernisere skolerne i Alluitsup Paa og Qassiarsuk.

- Kommunen har også givet alle eleverne en iPad, så alle har lige vilkår, uanset forældrenes indkomst, siger Jørgen Wæver Johansen.

Og han siger, at kommunen har arbejdet på at få sat ned på daginstitutionstaksten.

- I 2012 var de dyreste takster på 4.000 kroner om måneden. Nu ligger de dyreste på 1.500 kroner, og tallet skal endnu længere ned på 1.000 kroner om måneden. Så daginstitutionstaksten har faldet markant i de seneste år, fremhæver borgmesteren i kommune Kujalleq.

Arbejdsopgaver

I de erhvervsmæssige områder er torskekvoten steget fra 1.500 tons til 11.000 fra perioden 2013 til 2016, og ifølge Jørgen Wæver Johansen har det givet arbejdspladser i kommunen.

- Og aldrig har der været så mange opgaver for håndværkerne i kommunen. I samarbejde med Selvstyret bliver der nu bygget en større Campus Kujalleq, så antallet af studerende kan stige med 100 elever.

- Og i samarbejde med Shanghai, vil der være mulighed for at lære deres sprog. Her vil de studerende have flere muligheder i fremtiden, anfører Jørgen Wæver Johansen.

Bedre økonomi

Ifølge ham vil den kommende lufthavn i byen vil gavne hele Sydgrønland.

- Den store verden vil komme meget tættere på, når lufthavnen er blevet bygget færdig, og kommunens udgifter vil blive væsentlig mindre, forklarer borgmesteren.

Der er blevet sat flere midler til frivillige og ældre institutionerne er blevet forbedret i kommunen, oplyser han.

- Alt i alt er økonomien blevet bedre i kommunen. Nu er der blevet sat tiltag igang for at forbedre mulighederne i kommunen, påpeger Jørgen Wæver Johansen.

Efterlyser mere lighed

- Men hvad er grunden til, at flere borgere har flyttet fra jeres kommune?

- Borgerne flytter til de områder, hvor der er flere muligheder. Derfor mener jeg, at der bør gøres noget ved uddannelsesstederne. Jeg mener, at de skal spredes endnu mere ud, for så får borgerne mere lige muligheder, siger han.

- Og det samme gælder det for anlægsopgaverne. Når opgaverne bliver spredt ud til byerne, vil det betyde, at der vil være mere lighed i samfundet, fremhæver borgmester i Kommune Kujalleq.

Han nævner, at der ikke vil ske fremgang i samfundet, hvis der ikke udliciteres anlægsopgaver ligeligt i kommunerne.

- Det kan enhver se. Vi søger ikke at få bedre vilkår end andre kommuner, vi efterlyser blot efter lige vilkår, lyder det fra borgmester i Kommune Kujalleq, Jørgen Wæver Johansen.

