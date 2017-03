Siumut Ungdom: Lars-Emil skader partiet

- Her på det sidste er Lars Emil Johansens kritik i medierne nu nået så vidt, at man roligt kan sige, at det nu vil skade partiet, skriver ungdomsafdelingens formand Steve Sandgreen på vegne af hele afdelingen.

Læs også: Lars-Emil Johansen langer ud efter Kim Kielsen

- I Siumut Ungdom er vi af den overbevisning, at Partiet Siumut bør stå sammen, såfremt Vort Land skal gives det bedst mulige udgangspunkt for en god fremtidig udviklingsposition, hedder det i pressemeddelelsen fra ungdomspartiet, som slår fast, at de støtter og bakker op om Kim Kielsen.

Læs også: Kielsen føler sig snigløbet af Lars-Emil

- I Siumut Ungdom er vi af den overbevisning, at vores formand har gjort et godt stykke arbejde og udfra de gældende præmisser, trods alt været en god leder for partiet. (…)Vores formand har trods alt vigtigere ting at tage sig til end, at bokse rundt i partiets egen boksering, som til gengæld måske minder mere om en forhindringsløbsbane, skriver Steve Sandgreen, der fastslår, at der intet godt kommer ud af magtkampe og derfor opfordrer til, at partiet står sammen om deres formand.

- Han er en dygtig leder, understreger Siumut Ungdom.

Læs også: Sara Olsvig: Højst upassende kritik fra Lars-Emil Johansen