Siumut-kandidat glæder sig over intern strid

Kim Kielsen og Martha Lund Olsen er røget i flæsket på hinanden i sagen om det store byudviklingsprojekt, som IA-borgmesteren Asii Chemnitz Narup præsenterede den 7. februar med opbakning fra demokraternes Justus Hansen og Siumuts Ane Egede Mathæussen.

Nicolai Nissen er af den holdning, at der bliver brugt fair metoder i den åbenlyse strid, der blev synlig tirsdag morgen, da Martha Lund Olsen tog til genmæle og tog afstand fra sin egen partileder, der mandag kaldte byudviklingsprojektet ”et luftkastel, der kun ser godt ud på flotte plancher”.

"Vi har kampgejst"

- Vi slås åbenlyst for de ting, der betyder noget i samfundet. Vi har kampgejst og viljestyrke i Siumut. Men vi slås ikke med hinanden. Vi diskuterer politik, skriver erhvervsmanden i en mail til Sermitsiaq.AG og tilføjer:

- Jeg er glad for at være medlem af et parti, hvor debatten ikke behøver foregå for nedrullede gardiner. Der er plads til nuancer i Siumut.

Erhvervsmanden, der bekendte politisk kulør for få uger siden, skriver blandt andet i sin analyse om de to kamphaner:

- Siumut er ikke modstander af Siorarsiorfik-projektet.

Hvordan det harmonerer med Kim Kielsens udmelding om, at han betragter det som ”et luftkastel”, bliver der ikke givet svar på af Siumut-kandidaten.

Nicolai Nissen hæfter sig i stedet ved, at ”begge siger også, at vi skal være helt sikre på de økonomiske aspekter, inden vi tager første spadestik. Jeg tror, at vi alle er bekymrede for, at økonomien ikke hænger sammen. Men det kan vi få den til. Vi vil ikke stoppe byudvikling. Men vi vil heller ikke tage billige point i en valgkamp på et projekt, der ser ud til at være hastet lidt for hurtigt igennem byrådet.”

Siumut-kandidaten afslutter sin indlæg med følgende ord:

- Der skal være styr på økonomien. Vi skal sikre, at de store projekter gennemføres. Og de skal være bæredygtige, økonomisk, menneskeligt og solidarisk. Det kan vi få til at ske.