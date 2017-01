Sermersooqs skoler klarer sig bedst

Der er forskel på, hvor hvor godt børnene klarer sig i landets folkeskoler, men det kan nu dokumenteres, at elever fra skoler, der er placeret i Kommuneqarfik Sermersooq klarer sig bedre end elever fra andre skoler.

- Set på afgangskarakterer og trintestresultater ligger kommunen i samtlige fag, på nær et fag, over landsgennemsnittet, anføres det i bemærkninger til kommende møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq.

Trintests og afgangsprøver

Dokumentationen stammer fra de kvalitetsrapporter, som skolerne er blevet pålagt at udfærdige en gang årligt siden 2012.

Rapporterne beskriver niveauet i skolernes trintests, afgangsprøver og deres handleplaner. Det er på baggrund af disse, at Kommuneqarfik Sermersooq kan fremhæve deres skolers indsats for at løfte børnenes faglige niveau.

Succes fortsætter efter skolen

Dertil kan Kommuneqarfik Sermersooq konstatere, at man på folkeskolerne har haft succes med at gøre børnene enten uddannelsesklar eller jobparate.

- Antallet af elever der kommer videre i uddannelse og beskæftigelse er steget fra 64 % i skoleåret 2014/2015 til 73 % i det afsluttede skoleår 2016, noteres det.