GE: Der mangler konkrete handlingsplaner

Der er både ris og ros til formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S), fra Grønlands Erhverv efter at have nærlæst hans nytårstale. Især omkring børn og unge er GE generelt enige i formandens betragt­ninger.

De gør opmærksom på, at de fuldt ud er enige med ham, når han lægger stor vægt på, at samfundet skal tage sig af de for­sømte og misbrugte børn, og at familierne skal hjælpes til at påtage sig det ansvar, der forsømmes.

- Vi ser frem til, at de nye initiativer også omsættes i konkrete målsætninger og hand­lingsplaner, siger direktør for Grønlands Erhverv, Brian Buus Pedersen.

Stop den triste udvikling

Men her stopper festen og alvorstonerne kommer op til overfladen.

- Nu må og skal den triste udvikling stoppe. Forsømmelse og misbrug af børn er en samfundsmæssig tragedie, og der kan ikke handles hurtigt nok, siger han.

Og han kan ikke lade være med at knytte en kommentar til det flertal i Inatsisartut, som formanden skabte ved at forhandle sig frem til en ny koalitionsaftale mellem sit parti, Siumut, og de venstreorienterede partier, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq den 27.oktober. Det skete efter at have annulleret koalitionsaftalen med de højreorienterede partier, Demokraterne og Atassut.

Efterlyser realistiske mål

- Kim Kielsen fremhæver, at den nye koalition repræsenterer et stort flertal af befolkningen, og at han med 24 mandater har magten til at gennemføre sin politik. Vi har tidligere udtalt, at vi finder flere fornuftige ting i den nye koalitionsaftale, men vi sav­ner at se dem omsat i konkrete og realistisk mål, siger Brian Buus Pedersen.

