Et dialogspil der virker

Det er en glad skoleleder i Kangaamiut, Barnabas Larsen, der fortæller om dialogspillet 'Qanoq isumaqarpisi?/Hvad synes I?', som har medført mange positive ændringer blandt skolebørnene, men også hos forældrene i Kangaamiut.

Skolen startede med at bruge dialogspillet for et år siden, og siden er det kun gået frem ad med skoleeleverne.

Flere emner i spillet

Dialogspillet bliver i Kangaamiut brugt, når der er forældremøder eller forældresammenkomster på skolen, hvor forældrene bliver inviteret til at bruge kortene til at diskutere et emne.

Der er mange emner i spillet. For eksempel er der emner om brug af mobiltelefoner, rygning, madpakker og mange andre ting, der har med skole og børn at gøre.

Læs hele historien i ugens udgave af Sermitsiaq. Køb avisen her: