Nivi Olsen kræver betydelig forbedring af læreruddannelsen

Hvis folskeskolen skal løftes, skal lærerne også blive bedre.

Sådan siger den tidligere naalakkersuisoq for uddannelse, medlem af Inatsisartut, Nivi Olsen (D).

- En hårdere, bedre og mere faglig læreruddannelse vil være med til at sikre det tiltrængte kvalitetsløft som folkeskolen skriger efter, fremhæver hun i en pressemeddelelse.

Bedre kvalifikationer

For Demokraterne gør det bestemt ikke noget, at kravene til de studerende bliver hævet mærkbart, så uddannelsen bliver sværere at gennemføre.

- Det vil formentlig betyde, at der er færre der kan gennemføre uddannelsen, men det vil samtidig sikre, at de lærere, der kommer ud på den anden side har bedre faglige kvalifikationer, siger Nivi Olsen, der ser gerne, at uddannelsen på Ilinniarfissuaq bliver opgraderet til at være en bachelor-uddannelse med mulighed for at tage en kandidatgrad – præcis som i Finland.

Høj kvalitet og faglighed

Demokraterne mener herudover, at det ville være en god idé, hvis Ilinniarfissuaq fik sat et samarbejde i stand med et udenlandsk universitet, som er anerkendt for at producere undervisere med høj kvalitet og faglighed.

- Vi fra Demokraterne vil ikke her gøre os kloge på hvilket universitet det skal være og i hvilket land det skal befinde sig. Det må komme an på en grundig undersøgelse. Men vi er overbeviste om, at et sådant samarbejde kunne inspirere Ilinniarfissuaq, og de studerede herpå til at blive endnu bedre end i dag, lyder det fra Nivi Olsen.

