Sara Olsvig: Det bør være slut med brandslukning på justitsområdet

Der er aftalt et løft af justitsområdet i forliget til næste års finanslov. Der er således afsat 10 millioner kroner ekstra til området i de næste fire år. Derudover er der afsat godt 1 million kroner til efteruddannelse af personale ved de grønlandske anstalter.

- Det er naturligvis positivt, at der er afsat disse midler, men jeg må samtidigt understrege, at det langt fra er nok, hvis vi skal indhente det kæmpe efterslæb, som det grønlandske justitsvæsen lider under, siger Sara Olsvig (IA), der som naalakkersuisoq har justitsområdet under sig.

Fremfor alt efterlyser hun en mere sammenhængende strategi fra justitsministeriets side for, hvordan man, som lovet, ville bringe det justitsområdet i Grønland op på samme niveau som i Danmark.

- Det er ikke nok med ekstra penge til området. Justitsministeriet bør også opprioritere arbejdet med området, så der bliver draget omsorg for sagsbehandlingen.

Senest har hun i sit departement fået udarbejdet en strategi for justitsområdet, som Naalakkersuisut har sendt til den danske regering. Med den i hånden vil hun drøfte med justitsminister Søren Pape Poulsen (K), hvordan en sammenhængende indsats kan se ud.

- Det må være slut med den evige brandslukning på området, siger Sara Olsvig (IA).

Hun skal mødes med Søren Pape Poulsen (K) i anden uge af januar. Her vil hun drøfte Naalakkersuisuts strategi på området. Samtidig skal de drøfte, hvordan de 10 millioner kroner skal prioriteres.

- Jeg har tidligere meddelt justitsministeriet, at uddannelsen af de autorisede forsvarere bør prioriteres. Men alene her skal der bruges 6 millioner kroner ekstra, hvilket blot understreger, at de 10 millioner langt fra rækker.

Manglen på kommunefogeder og lønforskellen mellem danske og grønlandske betjente i Grønland er blot to af de punkter i et langt katalog, som hun mener, der skal tages fat på. Senest har det desuden været diskuteret, at ventetiden for videoafhøring af børn ofte ligger langt over de anbefalede syv dage.

- Jeg kan kun endnu engang understrege, at det kræver en kæmpestor og sammehængende indsats, hvis vi vil efterslæbet til livs. Min opfordring til de danske politiker er, at de tager det ansvar på sig.