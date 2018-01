Dobbelt så mange kræfttilfælde

Mange af os kender følelsen af tristhed, når endnu ét familiemed­lem eller en nær kollega får diag­ nosen kræft.

Men det vækker også til efter­ tanke; for er der ikke utroligt man­ge, som bliver syge i disse år?

AG har set nærmere på spørgs­målet.

For at danne sig et overblik over udviklingen i kræfttilfælde – set over et længere tidsspand – skal der graves i arkiverne. Her viser tallene fra sundhedsvæsenet, at der blev registreret under 100 årli­ge kræfttilfælde i Grønland i 1980. Først i 2003 rundede tallet 200. Og nu er det altså oppe på knap 250.

Det stigende antal forklares med, at der bliver flere ældre.

