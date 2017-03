S-politiker angriber Asii: Du har været for passiv

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA), har været for passiv til at finde nye investorer til udvidelsen af landingsbanen i Nuuk.

Det mener medlem af Inatsisartut Jens-Erik Kirkegaard (S), der også stiller op til kommunalvalget i Sermersooq.

Qaasuitsoq har ikke ventet

Han fremhæver, at da Inuit Ataqatigiit sad på magten i Naalakkersuisut i 2009, arbejdede de daværende Naalakkersuisut ikke på lufthavnsudvidelserne i Nuuk og i Ilulissat.

- Qaasuitsup Kommunia tog sagen i egen hånd og gik i gang med at forberede lufthavnudvidelse i Ilulissat, og fandt blandt andet mulige investorer. Qaasuitsoq sad ikke og ventede, skriver han i en pressemeddelelse.

Jens-Erik Kirkegaard peger på Asii Chemnitz Narup og siger, at hun har været passiv i sagen, og fremhæver, at allerede i 2007 viste en rapport om lufthavn udvidelser i Nuuk og Ilulissat, at det samfundsøkonomisk kan betale sig.

For passiv kommune

- Nuværende borgmester i Sermersooq har bare siddet og ventet siden 2009.

Nu er valgkampen i gang til kommunalbestyrelserne, det er ved at blive kendetegn for Sermersooqs bormester at ville foretage noget, først når der er valgkamp. Det er for passivt, skriver Jens-Erik Kirkegaard i en pressemeddelelse.

Og han fortsætter:

- Da valgkampen i 2013 gik i gang sagde Asii Chemnitz Narup i valgkampen, at kommunen ville bygge 800 boliger, og det vi ser her fire år efter er, at kommunen ikke har bygget én eneste bolig færdig.

- Nu siger Asii Chemnitz Narup her under valgkampen, at hun vil søge efter mulige investorer. Disse tiltag burde være begyndt for mange år siden. Det er for sent nu, det er for passivt, lyder det fra Jens-Erik Kirkegaard.

