To kommuner vil have sat gang i lufthavnsudvidelser

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup (IA) og borgmester i Qaasuitsup Kommunia Ole Dorph (S), ønsker, at arbejdet med lufthavnsudvidelserne både i Ilulissat og Nuuk bliver sat i gang så tidligt som muligt.

Derfor er de parate til at hjælpe Selvstyret med at finde investorer, der kan finansiere udvidelserne.

Naalakkersuisoq for infrastruktur Múte Bourup Egede (IA) har skrevet i et paragraf-37 svar, at 'finansieringen af en udvidelse af lufthavnene i Grønland fortsat er uklar'.

Skal ikke forsinkes

Det får Asii Chemnitz Narup og Ole Dorph til sammen at tilbyde deres hjælp.

- Hvis vi på nogen måde kan være behjælpelige med at finde investorer, så tilbyder vi selvfølgelig vores hjælp. Ilulissat og Nuuk har en fælles interesse i at udvide de to lufthavne. Den proces skal meget nødigt gå i stå eller blive forsinket, hvis vi fortsat skal udvikle hele Grønland, siger borgmesteren i Qaasuitsup Kommunia ifølge Kommuneqarfik Sermersooq.

Asii Chemnitz Narup bakker op om sin kollega.

- Der står virksomheder på spring, som kun venter på, at lufthavnsudvidelsen bliver en realitet. Udvidelsen er utrolig betydningsfuld for at skabe bedre vilkår for erhvervslivet og for at sikre bedre rammer for det stigende antal turister. Vi diskuterer i den forbindelse også meget gerne et fremtidigt ejerskab af lufthavnene med Múte B. Egede, siger Asii Chemnitz Narup.

