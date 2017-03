Hvor skal vandet til Nuuks nye bydel komme fra?

AG beskrev i sidste nummer, hvor- dan det vil koste op mod tre milliarder kroner ekstra at lave et nyt vandkraftværk for at sikre, at der er energi – varme og strøm – nok til at drive Nuuk med 30.000 indbyggere.

Men dermed slutter det ikke.

Herudover bliver det nemlig en udfordring for byplanlæggerne i Kommuneqarfik Sermersooq at sikre, at hovedstaden ikke kommer til at tørste i fremtiden. Der skal således anlægges et nyt vandværk, hvis etableringen af den nye bydel Siorarsiorfik syd for Nuuk realiseres.

Grønlands selvstyreejede energiselskab, Nukissiorfiit, har tilbage i 2006 udformet en rapport under overskriften »Fremtidig vandforsyning i Nuuk«, og selvom redegørelsen nu er 10 år gammel, opereres der faktisk allerede i dén med den nu påtænkte forstad.

- Til forsyning af Siorarsiorfik med rent drikkevand er der to mu- ligheder, står der i rapporten

Uanset hvilken model, der vælges, er prisen den samme, nemlig 40 millioner kroner. Og det er vel at mærke 2006-tal. Prisen vil formentlig være væsentlig højere i dag.

