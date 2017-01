RAL bliver i Aalborg til 2022

Der har tidligere været tale om, at RAL ville forlade Aalborg havn før tid for at fortsætte aktiviteterne i Aarhus, men nu fastslår administrerende direktør Claus Holstein fra Aalborg Havn, at Royal Arctic Line bliver i den nordjyske by i hvert tilfælde frem til 2022.

- Royal Arctic Line vil gerne noget andet, og det er fair nok, men de er bundet af en aftale frem til 2022. Vi sidder nu og forhandler om, hvad sker skal ske efter den tid, siger Claus Holstein til ShippingWatch.

Med Eimskip til Aarhus

Baggrunden for at Royal Arctic Line overvejer at flytte aktiviteterne i Danmark til Aarhus Havn, er det nye samarbejde med den islandske samarbejdspartner Eimskip, der har basishavn i Aarhus.

Sidste uge offentliggjorde RAL et indkøb af et nyt oceanskib i Kina og fortalte ved samme lejlighed, at man går et skridt videre mod det mulige samarbejde med Eimskip.

Sideløbende forhandler Royal Arctic Line altså med Aalborg Havn om fremtiden. Havnen har tidligere meldt ud, at et kontraktbrud vil medføre et erstatningskrav på op mod 200 millioner kroner.

Ifølge ShippingWatch er der indtil nu afviklet tre møder mellem parterne, men en hurtig afsked har ikke været et emne, citeres havnedirektøren for at sige.