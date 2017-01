Royal Arctic Line køber et kæmpe fragtskib

Det selvstyreejede rederi Royal Arctic Line skal have et nyt atlantskib.

For rederiet har i går, tirsdag, underskrevet en aftale med det kinesiske værft Guangzhou Wenchong Shipyard Co., Ltd og China Shipbuilding Trading Company Limited om bygning af et nyt skib til levering i 2019.

Det skriver rederiet i en pressemeddelelse.

Læs: Kan spare millioner ved at bruge Aarhus Havn

Skal erstatte fragtskibe

Skibet bliver det største skib, som Royal Arctic Line har haft, og købet er et led i erstatningen af Naja Arctica og Nuka Arctica, der har en fast rute mellem Aalborg og Grønland.

Det nye fragtskib skal have en længde på omkring 180 meter og 31 meter bred, og containerkapacitetet vil være næsten tre gange større end Nuka Arctica og Naja Arctica.

- Dette er det første skib Royal Arctic Line har bestilt som vil udnytte de muligheder, den nye havn Nuuk giver. Skibet er således designet uden kraner, men dog forberedt for disse, skriver Royal Arctic Line i pressemeddelelsen.

Læs: Aarhus Havn bliver ny Grønlandshavn

Samarbejde med Eimskip

Rederiet og Eimskip har også sideløbende underskrevet en aftale om at udvikle et samarbejde om fælles udnyttelse af rederiernes skibskapacitet som vil skabe yderligere grobund for vækst i Grønland.

- Dette samarbejde, når det er fuldt implementeret, vil forbinde Grønland bedre med resten af verden. Ligeledes vil samarbejdet i langt bedre grad understøtte mulighederne for direkte eksport af mere færdige produkter og skabe en basis for mere valgfrihed i indkøbslogistikken.

- Uden at kunne sige præcist hvornår dette samarbejde starter, så er det målet at starte med dette samarbejde så hurtigt som muligt efter myndighedernes godkendelse.lyder det fra Royal Arctic Line.