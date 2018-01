MIO opfordrer: Politianmeld altid børneporno

- De følelsesmæssige konsekvenser af ulovlig billeddeling er de samme som seksuelle overgreb. Derfor skal sager om børneporno altid politianmeldes, og barnet skal have psykisk hjælp.

Det siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge i en pressemeddelelse, efter politiet i Danmark har indledt flere sager om børneporno, her af én sag her i Grønland.

Psykisk hjælp til ofre

Er skaden sket og er der blevet delt krænkende billeder er det vigtigt at sikre, at barnet får psykisk hjælp, påpeger børnetalsmanden.

- For barnet kan reagere forskelligt på at få delt krænkende, intime og grænseoverskridende informationer og billeder. Nogle kommer sig hurtigt over det, og andre oplever en voldsom krise og har brug for hjælp fra en psykolog. For de fleste er ufrivillig deling af meget private informationer, billeder eller videoer, noget som de vil huske i lang tid. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på at give barnet hjælp og støtte, fremhæver hun.

Samtidigt råder MIO forældre til at tale med børn om den onlineverden, de bevæger sig i hver dag, og om at lære børnene om deres rettigheder.

MIO har samlet en række andre anbefalinger til voksne:

Børnepornografi skal meldes til politiet.

Hvis skaden er sket - vær bevidst om konsekvenserne : Når ulovlige billeddelinger sker, kan offeret sidde tilbage med følelser af skam og skyld. Skam, fordi man er blevet blottet i offentligheden og skyld fordi man kan føle, at man på en eller anden måde har medvirket til at udstille sig selv. Man kan reagere forskelligt på at få delt krænkende, intime og grænseoverskridende informationer og billeder. Nogle kommer sig hurtigt over det, og andre oplever en voldsom krise og har brug for hjælp fra en psykolog. For de fleste er ufrivillig deling af meget private informationer, billeder eller videoer, noget som de vil huske i lang tid.

: Når ulovlige billeddelinger sker, kan offeret sidde tilbage med følelser af skam og skyld. Skam, fordi man er blevet blottet i offentligheden og skyld fordi man kan føle, at man på en eller anden måde har medvirket til at udstille sig selv. Man kan reagere forskelligt på at få delt krænkende, intime og grænseoverskridende informationer og billeder. Nogle kommer sig hurtigt over det, og andre oplever en voldsom krise og har brug for hjælp fra en psykolog. For de fleste er ufrivillig deling af meget private informationer, billeder eller videoer, noget som de vil huske i lang tid. Lær dit barn at begå sig på nettet : Lær dit barn, at man altid skal altid spørge personerne på billedet om lov til at lægge billeder på nettet. Lav en aftale med dit barn om ikke at dele billeder uden samtykke.

: Lær dit barn, at man altid skal altid spørge personerne på billedet om lov til at lægge billeder på nettet. Lav en aftale med dit barn om ikke at dele billeder uden samtykke. Lær barnet, hvad det skal gøre, hvis nogen generer dem : Lær barnet om ikke at skrive med fremmede. Giv for eksempel barnet råd om at gå til dig eller andre voksne som barnet har tillid til; lær barnet hvordan personen blokeres. Lær det, at det kan kontakte politiet i sådanne situationer.

: Lær barnet om ikke at skrive med fremmede. Giv for eksempel barnet råd om at gå til dig eller andre voksne som barnet har tillid til; lær barnet hvordan personen blokeres. Lær det, at det kan kontakte politiet i sådanne situationer. Lær dit barn hvilke venskaber det er okay at godkende, og hvilke det ikke er .

. Lær dit barn hvilke personlige oplysninger, de må dele på nettet : Det er for eksempel sikrest at holde fødselsdatoer, adresser og privatnumre privat.

: Det er for eksempel sikrest at holde fødselsdatoer, adresser og privatnumre privat. Vis altid interesse for dit barns aktivitet på internettet : Vær forstående, åben og tålmodig overfor barnet. Vis tillid til barnet i stedet for at udspionere barnet.

: Vær forstående, åben og tålmodig overfor barnet. Vis tillid til barnet i stedet for at udspionere barnet. Tal med barnet om at mange tror, at alle andre gør det: Mange børn og unge kan tro, at det er helt normalt at dele billeder uden samtykke.

Hjælp og vejledning til børn

Det oplyses, at projektet Nakuusa, der har overordnede formål at forbedre børns vilkår og rettigheder i Grønland, starter i den nærmeste fremtid en kampagne mod seksuelle overgreb.

Meeqqat Ikiortigit – Red Barnet er også opmærksom på de risici, der kan være for børn på internettet og vil derfor i projekt 'Chat paarlugu – Sikker Chat' fokusere på sikkerheden på nettet.

MIO lægger anbefalinger direkte henvendt til børn og unge på MIO’s facebook-side. Her kan børn og unge læse om, at de kan få hjælp og rådgivning på MIO’s SMS rådgivning 'SMS 1899'. Derudover kan børn og unge ringe til Børne-ungetelefonen 134.

