1000 unge sigtet i børnepornosag - én er fra Grønland

De mange sigtede er mistænkt for at have delt to videosekvenser og et billede på Facebooks chatplatform, Messenger.

- Det er en meget stor og kompleks sag, der har taget lang tid at efterforske. Ikke mindst på grund af det store antal sigtede, siger Lau Thygesen, der er efterforskningschef hos Nordsjællands Politi, som tegner sig for 286 sager.

- Vi har taget sagen meget alvorligt, da det har store konsekvenser for de involverede, når sådant materiale spredes. Og det skal stoppes, siger han i en pressemeddelelse.

Straffeloven forbyder besiddelse og deling af foto og video af personer under 18 år, hvis der er et seksuelt indhold. Også selv om personerne lovligt kan have sex, fra de er fyldt 15 år.

Politiet oplyser, at sagen udspringer af oplysninger fra de amerikanske myndigheder. De er igen blevet tippet af Facebook om, at videoer og billeder blev delt.

På nær Bornholms Politi har alle landets kredse rejst sigtelser i sagen. Derudover er der rejst en sigtelse i Grønland, og yderligere er der sigtet fire personer, som er udrejst af landet. Alt i alt løber det op i 1005 sigtelser.

