Røde Kors i Nuuk inviterer familier til søndagsmiddage

- For at hjælpe trængte familier og for at gøre januar lidt lettere at komme igennem, tilbyder Nuummi Kalaallit Røde Korsiat gratis søndagsmiddage i januar, skriver de på Facebook.

Nuummi Kalaallit Røde Korsiat oplyser, at interesserede kan blot møde uanmeldt op i aften til Pilutaq i Nuuk. Spisningen i dag søndag begynder klokken 17.00 og slutter 19.30.

Den næste arrangement sker næste søndag, i Illorput i Nuussuaq, og den sidste søndagsmiddag sker den 28. Januar i Pilutaq.

Se hvad der er på menuen i Kalaallit Røde Korsiats Facebook side her.